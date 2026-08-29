İçişleri bakanı Çiftçi, AK Parti Çorum il başkanının oğlunun nikah şahidi oldu

İçişleri Bakanı Çiftçi nikah törenine katıldı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar’ın oğlu Eren Alar ile Esranur Akyol çiftinin nikah törenine katıldı. Çorum’da gerçekleştirilen merasimde Bakan Çiftçi, genç çiftin nikah şahidi olarak törende yer aldı.

Nikah töreni ve cüzdan teslimi:

Resmi törenin ardından Bakan Çiftçi, evlilik cüzdanını bizzat genç çifte teslim etti. Nikah işlemlerinin tamamlanmasının ardından aile fertleri ve davetliler başarı dileklerini iletti; törende samimi kutlamalar yapıldı.

Bakanın mesajı ve üç çocuk vurgusu:

ÇiftçI, genç çifti ve ailelerini tebrik ederek dua ve temennilerini paylaştı. Konuşmasında aile huzuru, sağlık ve sadakat temalarını öne çıkaran Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü: "En azından üç çocuk memleket için beklediğimizi tekrar huzurlarınızda ifade ediyorum". Ayrıca gençlere uzun ve mutlu bir hayat diledi, bekâr olanlar için de hayırlı eş temennisinde bulundu.

Törenin kapanışı ve dilekler:

Bakan Çiftçi, konuşmasında hane halkına bereket ve sağlık temennisinde bulundu; davetlilere genç çift için iyi dileklerini iletti. Tören, aile ve yakın çevrenin katılımıyla son buldu ve çift yeni hayatlarına uğurlandı.

AK PARTİ ÇORUM İL BAŞKANI YAKUP ALAR’IN OĞLU EREN ALAR İLE ESRANUR AKYOL, DÜZENLENEN GÖRKEMLİ BİR DÜĞÜN TÖRENİYLE DÜNYAEVİNE GİRDİ. DÜĞÜNE KATILAN İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, GENÇ ÇİFTE EVLİLİK CÜZDANINI TAKDİM EDEREK 'EN AZ ÜÇ ÇOCUK' TAVSİYESİNDE BULUNDU.