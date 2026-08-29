Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

İçişleri bakanı Çiftçi, AK Parti Çorum il başkanının oğlunun nikah şahidi oldu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar’ın oğlu Eren Alar ile Esranur Akyol çiftinin nikah şahidi oldu; evlilik cüzdanını teslim etti.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 23:16

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

İçişleri bakanı Çiftçi, AK Parti Çorum il başkanının oğlunun nikah şahidi oldu

İçişleri Bakanı Çiftçi nikah törenine katıldı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar’ın oğlu Eren Alar ile Esranur Akyol çiftinin nikah törenine katıldı. Çorum’da gerçekleştirilen merasimde Bakan Çiftçi, genç çiftin nikah şahidi olarak törende yer aldı.

Nikah töreni ve cüzdan teslimi:

Resmi törenin ardından Bakan Çiftçi, evlilik cüzdanını bizzat genç çifte teslim etti. Nikah işlemlerinin tamamlanmasının ardından aile fertleri ve davetliler başarı dileklerini iletti; törende samimi kutlamalar yapıldı.

Bakanın mesajı ve üç çocuk vurgusu:

ÇiftçI, genç çifti ve ailelerini tebrik ederek dua ve temennilerini paylaştı. Konuşmasında aile huzuru, sağlık ve sadakat temalarını öne çıkaran Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü: "En azından üç çocuk memleket için beklediğimizi tekrar huzurlarınızda ifade ediyorum". Ayrıca gençlere uzun ve mutlu bir hayat diledi, bekâr olanlar için de hayırlı eş temennisinde bulundu.

Törenin kapanışı ve dilekler:

Bakan Çiftçi, konuşmasında hane halkına bereket ve sağlık temennisinde bulundu; davetlilere genç çift için iyi dileklerini iletti. Tören, aile ve yakın çevrenin katılımıyla son buldu ve çift yeni hayatlarına uğurlandı.

AK PARTİ ÇORUM İL BAŞKANI YAKUP ALAR’IN OĞLU EREN ALAR İLE ESRANUR AKYOL, DÜZENLENEN GÖRKEMLİ BİR...

AK PARTİ ÇORUM İL BAŞKANI YAKUP ALAR’IN OĞLU EREN ALAR İLE ESRANUR AKYOL, DÜZENLENEN GÖRKEMLİ BİR DÜĞÜN TÖRENİYLE DÜNYAEVİNE GİRDİ. DÜĞÜNE KATILAN İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, GENÇ ÇİFTE EVLİLİK CÜZDANINI TAKDİM EDEREK 'EN AZ ÜÇ ÇOCUK' TAVSİYESİNDE BULUNDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kültürpark’ta omuz omuza: Bursa Büyükşehir'den taraftara ulaşım ve dev ekran des...
images

Erdemle korunan miras: Adıyaman'da 30 Ağustos mesajı
images

Eskişehir yörük yürüyüşünde mehteran coşkusu ve samimi karşılaşma
images

Denetimli serbestlik yükümlüleri okulların yüzünü değiştirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bahçeye giren danasının kuyruğu baltayla kesildi, adli işlem başlatıldı

Cem Yılmaz anjiyo oldu: kalbinin ön yüzüne stent ve balon uygulandı

İhsangazi'de köprüden çaya düşen otomobilde 4 kişi yaralandı

Emet-Hisarcık yolunda şarampole yuvarlanan hafif ticari araç: traktör çarpışmasında biri çocuk iki yaralı

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler