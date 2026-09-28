İçişleri bakanı Çiftçi Ümraniye'de teşkilat ve belediye temaslarında bulundu

ziyaretin odağı:

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Ümraniye'ye gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ilçede sürdürülen yatırımlar ve belediye hizmetlerinin güçlendirilmesi konularını değerlendirmek üzere bir dizi temas gerçekleştirdi. Program kapsamında Bakan Çiftçi, Ümraniye Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan İsmet Yıldırım ile görüştü; görüşmede ilçenin gelişimi ve vatandaşa sunulan hizmetlerin iyileştirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

saha buluşmaları:

Ziyaretin ardından Bakan Çiftçi, Alemdağ Caddesi üzerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek cadde üzerindeki iş yerlerini gezdi, esnafla sohbet edip vatandaşlarla selamlaştı. Program kapsamında ayrıca AK Noktası'nda teşkilat mensuplarıyla buluşan Çiftçi, sahadaki gözlemler ve öncelikli hizmet ihtiyaçları üzerine notlar aldı.

teşkilat toplantısı:

Bakan Çiftçi, devamında AK Parti Ümraniye İlçe Başkanlığında yürütülen çalışmalar ve teşkilat faaliyetleri hakkında istişarelerde bulundu. Buluşmada; AK Parti MKYK üyeleri Sevilay Tuncer, Haydar Ali Yıldız, Fadime Zehra Şener ve Barış Özerol, İstanbul Milletvekili Ümmü Gülşen Öztürk, Antalya Milletvekili Kemal Çelik, önceki dönem Genel Başkan Yardımcılarından Mustafa Ataş, önceki dönem MKYK üyelerinden Dilek Yıldız Büyükdağ ile teşkilat mensupları da yer aldı.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, ilçede gerçekleşen temaslar ve ziyaretler için İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye teşekkür etti. Görüşmeler, ilçede devam eden projelerin takibi ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik iş birliği vurgusuyla tamamlandı.

ÜMRANİYE BELEDİYESİ’Nİ ZİYARET EDEN BAKAN ÇİFTÇİ, BAŞKAN İSMET YILDIRIM İLE BİR ARAYA GELDİ.