Çiftçi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuştu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda POLSAN'a (Polis Bakım ve Yardım Sandığı) yönelik yatırım iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Komisyonda ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD'ın 2027 bütçeleri ve Sayıştay raporları görüşüldü. Toplantıya AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlık etti.

POLSAN fon büyüklüğü ve yatırımlar:

Bakan Çiftçi, POLSAN varlıklarının halk arasında 'emanet' olarak değerlendirildiğini belirterek, fonun toplam büyüklüğünün yaklaşık 80 milyar lira civarında olduğunu söyledi. Bu kaynağın yatırımlarda değerlendirilen kısmının ise yaklaşık 1 milyar lira olduğunu vurguladı. Çiftçi, bu orana ilişkin konuşurken: "yani seksende birlik" ifadesini kullanarak, yatırımda değerlendirilen payın toplam içindeki nispetinin küçük olduğunu ifade etti.

Çiftçi, ayrıca POLSAN’a ve Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tarafından yapılan yatırımlarla ilgili detaylı bir açıklamanın kısa süre içinde paylaşılacağını belirtti.

Özlale'nin iddiaları ve bakanın yanıtı:

YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale tarafından yapılan açıklamalarda, POLSAN’ın bazı fon tasfiyelerine kaynak aktardığı, aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketleri aracılığıyla menkul kıymet yatırımlarının yoğunlaştığı iddia edilmişti. Özlale, bu yatırımların 2025 sonunda toplam 15 milyar 270 milyon liraye ulaştığını, aracı kurumlardaki tutarın bir yılda yaklaşık 8 katına çıktığını ve POLSAN için işlem yetkisinin Teraya verildiğini savunmuştu.

Özlale ayrıca, fon tasfiyeleri ve Tera grubuna kayyum atanmasını takiben POLSAN’ın yüksek risk taşıyan bir hisse fonuna ek kaynak aktardığını, fon kayıtlarında alım tarihleri ile maliyet fiyatları arasında açıklanması gereken uyuşmazlıklar bulunduğunu ve yönetim-denetim yapı değişikliklerinin yaşandığını öne sürmüştü. Taleplerinde, polis birikimlerinin hangi kurumlarda, hangi yetkilerle ve hangi riskler altında yönetildiğinin açıklanmasını istemişti.

Bu iddialara yanıt veren Bakan Çiftçi, Özlale’nin verdiği bilgilerin gerçeği tam olarak yansıtmadığını, komisyonda kısa sürede ayrıntılı açıklama yapılacağını söyledi. Çiftçi, "Bütün POLSAN tarafından, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tarafından yatırılan fonlarla ilgili detaylı bir açıklama olacak" diyerek şeffaflık sözü verdi.

Soruşturma ve işlem süreci:

Bakan Çiftçi, POLSAN fonlarında bir zarar tespit edilmediğini ifade ederek, "Herhangi bir ihmali kusuru olan Polis Yardımlaşma Dayanışma Vakfı mensubu veya görevli varsa, onunla ilgili gerekli işlemi başlattık" dedi. Çiftçi ayrıca, ihmali veya kusuru bulunan personel hakkında soruşturma ve idari işlemlerin devam ettiğini belirtti ve detayların paylaşılacağı taahhüdünde bulundu.

Komisyon süreci ve yapılacak açıklamalar, POLSAN kaynaklarının yönetimi ve denetimine yönelik endişelerin giderilmesi açısından takip ediliyor.

Bakan Çiftçi: "(POLSAN’ın yatırım fonlarına ilişkin iddialar hakkında) POLSAN yatırımlarında ihmali olan varsa gerekli işlemi yapacağız"