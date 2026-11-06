İçten dışa güzellik: ESOGÜ'de disiplinlerarası bir bakış

Çalıştayın amacı ve organizasyonu:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ev sahipliğinde Prof. Dr. Suat Mirza Konferans Salonu'nda düzenlenen 'İçten Dışa Güzellik Çalıştayı', güzellik kavramını yalnızca dış görünüşle sınırlandırmadan ele almaya odaklandı. Etkinlik; ESOGÜ Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koordinatörlüğü, ESOGÜ Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü ve Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği (KUAD) iş birliğinde gerçekleştirildi ve akademisyenler, sektör temsilcileri ile farklı disiplinlerden uzmanları aynı platformda buluşturdu.

Organizasyonun temel çıkış noktası, güzellik kavramının günlük yaşamda önemli bir yere sahip olmasına karşın üzerine yeterince düşünülmemesi oldu. Çalıştay, güzelliği beden, zihin, duygu ve ruh eksenlerinde bütüncül bir çerçevede tartışmayı amaçladı; organizasyon temsilcileri bu konuyu yılda bir kez farklı şehirlerde de konuşma hedefini paylaştı.

Açılış konuşmaları ve temel mesajlar:

Çalıştayın açılışında söz alan Prof. Dr. Arif Kıvrak (ESOGÜ Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koordinatörü) güzelliğin yalnızca estetik algı ile sınırlanamayacağını vurguladı. Kıvrak, insanın fiziksel, psikolojik, biyolojik ve sosyal boyutlarının birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtti ve kozmetik alanının kimya, biyoloji, biyoteknoloji ve malzeme bilimi gibi disiplinlerle ilişkisinin önemine dikkat çekti.

Açılış konuşmalarını KUAD Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Arslan da destekledi; konuşmalarda özellikle geleceğin kozmetik anlayışında ürünlerin etkinliğinin yanı sıra güvenilirlik, insan sağlığına uygunluk ve çevresel etkiler gibi kriterlerin öncelik taşıması gerektiği paylaşıldı.

Oturumlar ve öne çıkan başlıklar:

Program, Yavuz Kenarda'nın ney konseriyle başladı ve gün boyunca üç oturum halinde sürdü. Birinci oturumda konuşmacılar Levent Kahriman, Ahmet Viçin, Dilek Çelik ve Prof. Dr. Abdüllatif Tüzer; kozmetik, güzellik algısı, bütünsel deneyim ve güzellik felsefesine dair görüşlerini aktardı.

İkinci oturumda Öğr. Gör. Dr. Leman Deniz Tarlacık, Öğr. Dr. Şeniz Engür Göktaş ve Uzm. Dr. Diş Hekimi Ender Tukay; güzellik algısının psikolojik boyutunu, göz sağlığı ile güzellik ilişkisini ve modern toplumda kusursuzluk anlayışının etkilerini tartıştı.

Üçüncü oturumda ise Emel Eva Tokuyan Batsal, Derya Kaman, Can Deniz Timur, Bilge Karadeniz ve Prof. Dr. Sibel Yıldırım doğallık, fiziksel aktivite, psikolojik dayanıklılık, kişisel gelişim ve güzellik psikolojisi başlıklarında sunumlar gerçekleştirdi. Her oturum, alandaki farklı perspektifleri bir araya getirerek kavramın çok boyutlu okumasına katkı sundu.

Sonuç ve izlenecek yol:

Etkinlik boyunca paylaşılan görüşler, güzelliğin bireysel ve toplumsal boyutlarını birleştiren bir yaklaşımın gerekliliğini ortaya koydu. ESOGÜ Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada üniversitenin disiplinler arası iş birliklerini teşvik eden, sürdürülebilirlik ilkesini destekleyen ve bilimsel bilgiyi topluma aktaran etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edeceği bildirildi.

Çalıştayın geleneksel hâle getirilmesi ve farklı illerde sürdürülmesi hedefleniyor; organizatörler böylece güzellik konusunu geniş katılımlı ve düzenli bir biçimde tartışma imkânı yaratmayı amaçlıyor.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESOGÜ) EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN "İÇTEN DIŞA GÜZELLİK ÇALIŞTAYI"NDA; GÜZELLİK KAVRAMI SANAT, ESTETİK, BEDEN, PSİKOLOJİ VE FELSEFE EKSENİNDE ÇOK YÖNLÜ OLARAK ELE ALINDI.