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İddialı hedef: Devon Dotson'dan Beşiktaş için zafer vurgusu

Devon Dotson, EuroLeague'de Valencia karşısına hazır olduklarını, Beşiktaş için sahada liderlik edip güzel zaferler hedeflediklerini söyledi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 14:18

GÜNCELLEME: 24 Eylül 2026 - 14:22

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EDİTÖR: Kerem Güneş

İddialı hedef: Devon Dotson'dan Beşiktaş için zafer vurgusu

Devon Dotson'ın EuroLeague mesajı:

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın oyun kurucusu Devon Dotson, EuroLeague açılışında yarın Valencia Basket ile oynayacakları maç öncesi Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen medya gününde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Hazırlık ve takım içi rol:

27 yaşındaki oyuncu, "Yeni sezona hazırlanıyoruz. Ne istediğimizin farkındayız. Kazanmaya açız, başlamaya hazırız. Bu sene takım arkadaşlarıma elimden gelen desteği vermek, onların yaslanabileceği, güven duyabileceği role sahip olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Camianın beklentileri ve hedefler:

Dotson, kulüp ve takım olarak taraftarın beklentilerinin bilincinde olduklarını vurgulayarak, "Takım da kulüp de heyecanlı. Camianın neler beklediğini biliyoruz. Güzel zaferler kazanmak istiyoruz. Taraftarlara da destekleri için şimdiden teşekkür ediyoruz" dedi. Maç, Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 20.00'de oynanacak.

Oyun kurucunun sözleri, bireysel performanstan ziyade takımın ihtiyaçlarına göre hareket etme ve saha içinde güven veren bir oyuncu olma isteğini ortaya koydu. Bu yaklaşım, Beşiktaş'ın EuroLeague açılışında karşılaşacağı Valencia maçında takımın dengesini belirleyecek unsurlardan biri olacak.

BEŞİKTAŞ ERKEK BASKETBOL TAKIMI’NIN OYUN KURUCUSU DEVON DOTSON, EUROLEGAUE İÇİN HEYECANLI...

BEŞİKTAŞ ERKEK BASKETBOL TAKIMI’NIN OYUN KURUCUSU DEVON DOTSON, EUROLEGAUE İÇİN HEYECANLI OLDUKLARINI VE CAMİANIN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMAK İÇİN MÜCADELE EDECEKLERİNİ SÖYLEDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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