İddianame kübra yapıcı'nın öldürülüp yakıldığı davada ağırlaştırılmış müebbet talebi

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Antalya'da 30 Nisan'dan itibaren kayıp olan Kübra Yapıcı (30)'nın ölümüyle ilgili iki şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle mahkemeye sunuldu. İddianamede, genç kadının başından vurulduktan sonra gömüldüğü, daha sonra çıkarılarak varilde yakıldığı ve ceset parçalarının gölete atıldığına yönelik ayrıntılar yer aldı.

İddianamedeki suçlamalar:

Savcılık, tutuklu sanıklar İlyas Umut D. ve Ataberk S. hakkında; yağma suçunu kolaylaştırmak amacıyla tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yağma suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar, ruhsatsız silah suçundan ise 1 ile 3 yıl arasında hapis cezası talep etti. İddianamede ayrıca mağdurun babası Yunus Yapıcı ve annesi Gülseren Yapıcı'nın şüphelilerden şikayetçi olduğu kaydedildi. İddianame, Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Şüphelilerin savunmaları ve soruşturma bulguları:

İddianameye yansıyan ifadelere göre, şüpheliler Antalya'da tanıştıkları ve bir süre ilişki yaşadıkları belirtilen Kübra Yapıcı'yı parası olduğu düşüncesiyle hedef aldıklarını itiraf ettiler. Olay örgüsünde; 30 Nisan'da Yapıcı'nın kaybolduğu, ekiplerin çalışması sonucu 5 Mayıs gecesi yakılmış halde bulunan cesetle ilgili yapılan incelemede başından vurularak gömüldüğü, daha sonra gömülen yerden çıkarılıp yakıldığı tespit edildi.

Şüpheli beyanlarına göre olay şu sırayla gerçekleşti: şüpheliler birlikte araçla Bucak ilçesi Seydiköy civarına götürdükleri Yapıcı'nın başına silahla ateş edildiğini, cesedi halıya sarıp gömdüklerini, daha sonra silah ve delil temizliği için yer değiştirdiklerini, söz konusu cesedi daha sonra çıkartıp varile koyarak benzin döküp yaktıklarını iddia ettiler. İddianamede, ceset parçalarının bir bölümünün Korkuteli yönündeki barajdaki gölete atıldığı, cinayette kullanıldığı belirtilen silahın ise Ağlasun'da bulunduğu bilgisi yer aldı.

Şüphelilerden biri, savunmasında diğerinin 'Kübra'ya çökmeye gidiyoruz' dediğini öne sürerken, diğerinin ifadelerinde olay sırasında görev paylaşımı, araç ve varil temini, yaktıktan sonra balyozla parçalama ve banka kartı ile cep telefonu ele geçirme çabaları detaylandırıldı. İlyas'ın telefonunda Yapıcı'yı kastederek başından vuracağına ilişkin yazışmalar tespit edildiği iddianamede yer aldı.

Soruşturma kapsamında iki şüpheli 7 Mayıs'ta 'kadına karşı kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, yakalama ve delil çalışmaları sonucu silahın bulunması ve ceset parçalarının yerlerinin tespiti sağlanmıştı. Savcılık, eylemlerin birlikte tasarlandığı ve yağma suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla gerçekleştirildiği değerlendirmesiyle dava açtı.

ATABERK S. (ARŞİV)