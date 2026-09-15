Dolar 48,6299 -0,02%
Euro 56,1475 +0,11%
Bist 13.892,30 -2,41%
Altın Gram 6.761,77 -0,18%
EUR/USD 1,1537 -0,05%
Brent Petrol 108,51 -0,22%
--°

İdil Biret festivali datça'da başladı; Muğla üç ilçede klasik müzik programı sürüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi öncülüğündeki 7. İdil Biret Festivali Datça'da başladı; konserler, atölyeler ve genç yetenek etkinlikleriyle 17 Eylül'e kadar sürecek.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 12:32

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

İdil Biret festivali datça'da başladı; Muğla üç ilçede klasik müzik programı sürüyor

Datça'da festival açılışı:

Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası öncülüğünde düzenlenen 7'nci İdil Biret Festivali, Datça'da gerçekleştirilen açılışla sanatseverlerle buluştu. Festival, klasik müziğin tanınmış isimleri ile genç yetenekleri bir araya getiriyor ve 17 Eylül'e kadar Muğla'nın üç ilçesine yayılacak etkinliklerle sürüyor.

Açılış konseri ve öne çıkan yorumlar:

Açılış gecesinde piyanist Hande Dalkılıç, dünyada daha az seslendirilen Şostakoviç'in 2. Piyano Konçertosu'nu yorumladı. 18 yaşındaki ve 2025 Uluslararası Klasik Müzik Ödülleri'nde (ICMA) "Discovery Award"a layık görülen Can Saraç ise Beethoven'ın 4. Piyano Konçertosu'nu seslendirdi. Her iki soliste de Deniz Oliveira Erdinç yönetimindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşlik etti.

İlçe programları ve oda müziği etkinlikleri:

Datça'daki açılışın ardından festival, Menteşe ve Bodrum'daki konserlerle devam edecek. 15 Eylül'de Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi terasında Irina Nikotina (keman), Julya Krepak (çello) ve Aslı Tuncay (piyano) üçlüsü Barcarol Trio sahne alacak. 16 Eylül programında ise flüt virtüözü Halit Turgay, Rüzgar Turgay (keman) ve Deniz Akalın (piyano) ile Hitit Trio Bodrum'da izleyiciyle buluşacak.

Festival kapsamında iki orkestra ve iki oda müziği konserinin yanı sıra piyano öğrencilerine yönelik atölye çalışmaları da düzenleniyor; genç piyanistler ustalarla doğrudan çalışma ve sahne deneyimi elde etme imkânı buluyor.

Final ve belediyenin hedefleri:

Festivalin final orkestra konseri 17 Eylül'de Menteşe Kent Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Piyanist Cem Babacan, Münif Akalın yönetimindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde Saint-Saëns'ın 2. Piyano Konçertosu'nu yorumlayacak. Genç piyanist Tuna Bilgin ise Mozart'ın 22 No'lu, K. 482 Mi bemol majör Piyano Konçertosu'nu İdil Biret'in yazdığı kadansla seslendirecek.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kentin tarihi ve kültürel birikiminin sanatla bütünleştiğini belirterek festivalin klasik müziği farklı yaş gruplarına taşıma ve gençlerin sanatla bağını güçlendirme hedefi olduğunu vurguladı. Belediye, festivalle Muğla'nın yalnızca doğal güzellikleriyle değil, kültür ve sanat yaşamıyla da anılan bir kent olması yönündeki çalışmalarını sürdürmeyi amaçlıyor.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SENFONİ ORKESTRASI ÖNCÜLÜĞÜNDE BU YIL 7’NCİSİ DÜZENLENEN İDİL BİRET...

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SENFONİ ORKESTRASI ÖNCÜLÜĞÜNDE BU YIL 7’NCİSİ DÜZENLENEN İDİL BİRET FESTİVALİ, KLASİK MÜZİĞİN ÖNEMLİ İSİMLERİNİ VE GENÇ YETENEKLERİNİ MUĞLA’DA SANATSEVERLERLE BULUŞTURUYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ahiliğin değerleri Çankırı'da ödüllendirildi
images

Altınova'da kurtuluş coşkusu Aydilge ile doruğa çıktı
images

Ahilik mirası meslek liselere yol gösteriyor
images

Şehitkamil'de yaz sanat akademisi 2 bin 500 çocuğun yeteneğini sahneye taşıdı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip park halindeki direği devirdi

Kuzey çevre yolunda çarpışma: Kayseri'de bir sürücü yaralandı

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Adıyaman'da tek başına yaşayan Mustafa Çınar (62) evinde kalp krizine yenik düştü

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi