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İdil'de eğitimde konfor artıyor: okullar 2026-2027'de doğal gaza geçecek

Arslan Tatar, 2026-2027 eğitim-öğretim yılıyla İdil'deki tüm okulların doğal gaza kavuşacağını, kömür kullanımının sonlandırılacağını bildirdi.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 15:36

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

İdil'de eğitimde konfor artıyor: okullar 2026-2027'de doğal gaza geçecek

İdil'de eğitimde konfor artıyor: okullar 2026-2027'de doğal gaza geçecek

AK Parti Şırnak Milletvekili ve Genel Merkez Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Arslan Tatar, ilçedeki eğitim altyapısını güçlendirme çalışmaları kapsamında İdil'deki tüm okulların 2026-2027 eğitim-öğretim yılı itibarıyla doğal gaz konforuna kavuşacağını açıkladı.

Projenin hedefleri:

Tatar, projenin amacı olarak öğrencilerin ve öğretmenlerin daha sıcak, sağlıklı ve konforlu ortamlarda eğitim görmesini işaret etti. Açıklamada, dönüşümün hem eğitim camiasına hem de İdil ilçesinin ekolojisine katkı sağlayacağı vurgulandı.

Projeyle birlikte ilçedeki okullarda tek tip, temiz bir ısınma altyapısı hedefleniyor; bunun sonucunda kömür kullanımının azalması ve hava kalitesinde iyileşme bekleniyor.

Uygulama ve beklentiler:

Tatar ayrıca, "Evlatlarımızın daha sıcak, sağlıklı ve konforlu ortamlarda eğitim görmesi, öğretmenlerimizin daha iyi şartlarda görev yapması için eğitim altyapımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Okullarımızın doğal gaza kavuşmasıyla birlikte kömür kullanımının azalması; İdil’imizin hava kalitesinin iyileşmesine, daha temiz bir çevreye ve daha yaşanabilir bir ilçeye de önemli katkı sağlayacak. İdil’imize, eğitim camiamıza, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun. Eser ve hizmet siyasetimizle İdil’imiz için çalışmaya devam ediyoruz."

Yetkililer, önümüzdeki eğitim döneminden itibaren okullarda kömür kullanımının sonlandırılmasının ve hava kirliliğinin önemli ölçüde azalmasının hedeflendiğini belirtti.

AK PARTİ ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ ARSLAN TATAR (ARŞİV)

AK PARTİ ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ ARSLAN TATAR (ARŞİV)

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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