Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0475 +0,13%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1490 +0,09%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

İdil'de gaziler günü anması çelenk ve sohbetle gerçekleşti

İdil'de 19 Eylül Gaziler Günü töreninde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu; Kaymakam Anıl Adıgüzel, Kıbrıs gazileriyle makamında buluşarak minnetini iletti.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 12:45

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

İdil'de gaziler günü anması çelenk ve sohbetle gerçekleşti

İdil'de gaziler günü töreni yapıldı

Şırnak’ın İdil ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü anma töreni, ilçe protokolü ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Tören, İdil Hükümet Konağı bahçesinde düzenlendi ve program saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törenin akışı ve çelenk sunumu:

Program kapsamında İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel ile birlikte ilçe protokolü, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Anmada, gazilerin hatırası yad edilirken törene katılanların saygı ve hürmeti ön plandaydı.

Kaymakamın gazilerle buluşması:

Tören sonrasında Kaymakam Anıl Adıgüzel, makamında Kıbrıs gazileri ve ilçe protokolünü ağırladı. Gazilerle yakından ilgilenen Kaymakam Adıgüzel, vatan uğruna gösterdikleri fedakârlık için şükranlarını ifade etti ve sohbet ederek onların anılarına saygı gösterdi.

İdil'deki anma etkinliği, gazilere bağlılık ve minnet duygusunun belediye ve kurum yetkilileriyle birlikte toplumsal bir ritüel olarak devam ettiğini gösterdi. Tören, katılımcıların anma mesajları ve içten teşekkürlerle sonlandırıldı.

ŞIRNAK’IN İDİL İLÇESİNDE 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA TÖREN DÜZENLENDİ. KAYMAKAM ANIL...

ŞIRNAK’IN İDİL İLÇESİNDE 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA TÖREN DÜZENLENDİ. KAYMAKAM ANIL ADIGÜZEL VE İLÇE PROTOKOLÜNÜN KATILDIĞI PROGRAMDA, ATATÜRK ANITI'NA ÇELENK SUNULDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sivrihisar'da gökyüzünü büyüleyen hava şöleni: Türk Yıldızları sahnede
images

Eski bir uçuşun duygusu: 92 yaşındaki Kıbrıs Gazisi DC-3 ile yeniden buluştu
images

Marmaris'te anma ve dayanışma: 15 Temmuz şehit aileleri ve gazileriyle bir arada
images

Manisa'da gaziler ve şehit aileleri için belediyeden vefa buluşması

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eşinin ağır yaralığına aldırmadan sigaralarını almaya çalıştı

Kelceköy'de itfaiye müdahalesi alevleri kontrol altına aldı, 5 küçükbaş telef oldu

Ümraniye'de erken saat kazası: İSTAÇ kamyonu ile servis minibüsü çarpıştı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Dedesinin cipini izinsiz alıp Kayseri’de kaza yapan engelli sürücüye idari ceza

Kuzey çevre yolunda çarpışma: Kayseri'de bir sürücü yaralandı