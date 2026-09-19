İdil'de gaziler günü anması çelenk ve sohbetle gerçekleşti

İdil'de gaziler günü töreni yapıldı

Şırnak’ın İdil ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü anma töreni, ilçe protokolü ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Tören, İdil Hükümet Konağı bahçesinde düzenlendi ve program saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törenin akışı ve çelenk sunumu:

Program kapsamında İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel ile birlikte ilçe protokolü, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Anmada, gazilerin hatırası yad edilirken törene katılanların saygı ve hürmeti ön plandaydı.

Kaymakamın gazilerle buluşması:

Tören sonrasında Kaymakam Anıl Adıgüzel, makamında Kıbrıs gazileri ve ilçe protokolünü ağırladı. Gazilerle yakından ilgilenen Kaymakam Adıgüzel, vatan uğruna gösterdikleri fedakârlık için şükranlarını ifade etti ve sohbet ederek onların anılarına saygı gösterdi.

İdil'deki anma etkinliği, gazilere bağlılık ve minnet duygusunun belediye ve kurum yetkilileriyle birlikte toplumsal bir ritüel olarak devam ettiğini gösterdi. Tören, katılımcıların anma mesajları ve içten teşekkürlerle sonlandırıldı.

ŞIRNAK’IN İDİL İLÇESİNDE 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA TÖREN DÜZENLENDİ. KAYMAKAM ANIL ADIGÜZEL VE İLÇE PROTOKOLÜNÜN KATILDIĞI PROGRAMDA, ATATÜRK ANITI'NA ÇELENK SUNULDU.