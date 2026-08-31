Dolar 48,2570 +0,06%
Euro 56,0042 +0,24%
Bist 14.357,86 -1,94%
Altın Gram 6.975,22 -0,75%
EUR/USD 1,1601 +0,12%
Brent Petrol 88,12 +2,32%
--°

İdil'de okullarda doğal gazla eğitim ortamı iyileştirilecek

Arslan Tatar, 2026-2027 eğitim-öğretim yılından itibaren İdil'deki tüm okulların doğal gaza geçeceğini ve kömür kullanımının sonlandırılacağını duyurdu.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 15:24

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

İdil'de okullarda doğal gazla eğitim ortamı iyileştirilecek

projenin kapsamı:

AK Parti Şırnak Milletvekili ve Genel Merkez Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Arslan Tatar, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı itibarıyla İdil ilçesindeki tüm okulların doğal gaza kavuşacağını açıkladı. Tatar, eğitim altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

hedefler ve beklenen etkiler:

Projeyle birlikte önümüzdeki eğitim döneminden itibaren ilçedeki okullarda kömür kullanımının sonlandırılması ve bunun sonucunda hava kirliliğinin önemli ölçüde azalması hedefleniyor. Tatar, bu dönüşümün öğrenciler ve öğretmenler için daha sıcak, sağlıklı ve konforlu eğitim ortamları sağlayacağını vurguladı.

Vekil Tatar, sürecin hem eğitim camiasına hem de ilçe ekolojisine katkı sağlayacağını belirterek, doğal gaz dönüşümünün İdil'in hava kalitesinin iyileşmesine, daha temiz bir çevreye ve daha yaşanabilir bir ilçeye katkıda bulunacağını ifade etti.

yetkilinin açıklaması:

Arslan Tatar, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: ’’Evlatlarımızın daha sıcak, sağlıklı ve konforlu ortamlarda eğitim görmesi, öğretmenlerimizin daha iyi şartlarda görev yapması için eğitim altyapımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Okullarımızın doğal gaza kavuşmasıyla birlikte kömür kullanımının azalması; İdil’imizin hava kalitesinin iyileşmesine, daha temiz bir çevreye ve daha yaşanabilir bir ilçeye de önemli katkı sağlayacak. İdil’imize, eğitim camiamıza, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun. Eser ve hizmet siyasetimizle İdil’imiz için çalışmaya devam ediyoruz’’ dedi.

Yetkililer, projenin uygulama takvimi ve teknik hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte, planlanan tarihten itibaren kömür kullanımının sonlandırılacağını ve ilçe genelinde hava kalitesine olumlu etkilerinin gözlenmesinin beklendiğini belirtti.

AK PARTİ ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ VE GENEL MERKEZ EKONOMİ İŞLERİ BAŞKAN YARDIMCISI ARSLAN TATAR...

AK PARTİ ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ VE GENEL MERKEZ EKONOMİ İŞLERİ BAŞKAN YARDIMCISI ARSLAN TATAR, 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İTİBARIYLA İDİL İLÇESİNDEKİ TÜM OKULLARIN DOĞAL GAZ KONFORUNA KAVUŞACAĞINI AÇIKLADI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tuğamiral Gökmen Gücüyen Sahil Güvenlik Karadeniz bölge komutanlığı görevine baş...
images

Okul çantası seçimi çocukların omurga sağlığını etkiliyor
images

Bursa şehir hastanesinde otopark açılışı trafiği rahatlattı
images

Dış politika turunda Fidan: Netanyahu tehdidi uluslararası sistemi sınayacak

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çorum'da Zafer Bayramı'nda at yarışları coşkusu

Ekonomide 24 çeyrektir süren büyüme: bakan Kacır rakamları paylaştı

Çorum'da çamur ve hız: zafer bayramı off-road festivali coşkusu

Özgür Özel YENİ Parti genel merkezinde fidan dikti

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı