İdil'de okullarda doğal gazla eğitim ortamı iyileştirilecek

projenin kapsamı:

AK Parti Şırnak Milletvekili ve Genel Merkez Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Arslan Tatar, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı itibarıyla İdil ilçesindeki tüm okulların doğal gaza kavuşacağını açıkladı. Tatar, eğitim altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

hedefler ve beklenen etkiler:

Projeyle birlikte önümüzdeki eğitim döneminden itibaren ilçedeki okullarda kömür kullanımının sonlandırılması ve bunun sonucunda hava kirliliğinin önemli ölçüde azalması hedefleniyor. Tatar, bu dönüşümün öğrenciler ve öğretmenler için daha sıcak, sağlıklı ve konforlu eğitim ortamları sağlayacağını vurguladı.

Vekil Tatar, sürecin hem eğitim camiasına hem de ilçe ekolojisine katkı sağlayacağını belirterek, doğal gaz dönüşümünün İdil'in hava kalitesinin iyileşmesine, daha temiz bir çevreye ve daha yaşanabilir bir ilçeye katkıda bulunacağını ifade etti.

yetkilinin açıklaması:

Arslan Tatar, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: ’’Evlatlarımızın daha sıcak, sağlıklı ve konforlu ortamlarda eğitim görmesi, öğretmenlerimizin daha iyi şartlarda görev yapması için eğitim altyapımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Okullarımızın doğal gaza kavuşmasıyla birlikte kömür kullanımının azalması; İdil’imizin hava kalitesinin iyileşmesine, daha temiz bir çevreye ve daha yaşanabilir bir ilçeye de önemli katkı sağlayacak. İdil’imize, eğitim camiamıza, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun. Eser ve hizmet siyasetimizle İdil’imiz için çalışmaya devam ediyoruz’’ dedi.

Yetkililer, projenin uygulama takvimi ve teknik hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte, planlanan tarihten itibaren kömür kullanımının sonlandırılacağını ve ilçe genelinde hava kalitesine olumlu etkilerinin gözlenmesinin beklendiğini belirtti.

AK PARTİ ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ VE GENEL MERKEZ EKONOMİ İŞLERİ BAŞKAN YARDIMCISI ARSLAN TATAR, 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İTİBARIYLA İDİL İLÇESİNDEKİ TÜM OKULLARIN DOĞAL GAZ KONFORUNA KAVUŞACAĞINI AÇIKLADI.