İdrar kaçırma türüne göre tedavi kişiye özel planlanıyor

Uzman uyarısı: her idrar kaçırma aynı değil

Medical Park Tokat Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Neşet Gümüşburun, kadınlarda görülen idrar kaçırmanın birden fazla tipte ortaya çıktığını ve tedavinin öncelikle kaçırma tipine göre planlanması gerektiğini vurguladı. Uzman, şikâyetlerin doğru sınıflandırılmasının tedavi başarısını belirlediğini söyledi.

İdrar kaçırma tipleri ve tanımı:

Doç. Dr. Gümüşburun, öksürme, hapşırma veya egzersiz sırasında olan kaçırmanın stres tipi, aniden gelen sıkışma hissiyle tuvalete yetişemeden oluşanın urge tipi ve her iki mekanizmanın bir arada bulunduğu durumun mikst tip olarak adlandırıldığını açıkladı. Bazı hastalarda sadece bir tip varken bazılarında iki tip bir arada görülebiliyor.

Tedavi öncesi değerlendirme:

Ameliyat kararı verilmeden önce hastanın şikâyetleri detaylı şekilde değerlendiriliyor. İlk aşamada jinekolojik muayene yapılıyor; gerekliyse ek tetkiklerle idrar kaçırmanın tipi ve şiddeti netleştiriliyor. Uygulanacak tedavi, bu değerlendirmeler sonrası hastanın durumuna göre belirleniyor.

Konservatif ve ilaç tedavileri:

Her idrar kaçırma vakasında cerrahi gerekmiyor. Tedavi seçenekleri arasında kilo verme, kafein tüketiminin azaltılması, sıvı ve beslenme düzenlemeleri, mesane eğitimi ve pelvik taban egzersizleri öncelikli olarak yer alıyor. Urge tipi durumlarda gerektiğinde ilaç tedavisi de kullanılabiliyor.

Cerrahi yaklaşımlar ve tercih ölçütleri:

Ameliyat daha çok stres tipi idrar kaçırmada ve uygun hastalarda düşünülüyor. Sık tercih edilen cerrahi yöntemler arasında TOT ve TVT gibi askı ameliyatları bulunuyor; bu işlemlerde idrar kanalının altına destek sağlayan bir bant yerleştiriliyor. Burch ameliyatı ise bant kullanılmadan dikişlerle destek sağlamayı amaçlayan farklı bir cerrahi yaklaşım.

Hangi yöntemin seçileceğine, hastanın genel durumu ve değerlendirme sonuçlarına göre karar veriliyor.

Ameliyat sonrası süreç ve başarı:

TOT ve TVT gibi girişimler küçük kesilerle uygulandığı için hastalar genellikle kısa sürede günlük yaşamlarına dönebiliyor. Burch ameliyatı karın içerisinden uygulanan bir yöntem olduğundan iyileşme ve kısıtlamalar farklı olabiliyor; ameliyat sonrası ağır kaldırma, yoğun egzersiz ve cinsel ilişki için belirli süre beklenmesi gerekebiliyor.

Doğru hasta seçildiğinde cerrahi tedavinin başarı oranları yüksek. Ancak tüm ameliyatlarda olduğu gibi kanama, enfeksiyon, idrar yapmada geçici zorluk veya nadiren bantla ilişkili sorunlar gibi riskler bulunuyor; ciddi komplikasyonlar ise sık değil.

Doğum ve yaşlanma sonrası yaklaşım:

Doç. Dr. Gümüşburun, idrar kaçırmanın doğum sonrası ve yaşla artabileceğini ancak bunun normal kabul edilmemesi gerektiğini belirtti. Günümüzde hem ameliyatsız hem de cerrahi etkili tedavi seçeneklerinin mevcut olduğunu, bu nedenle şikâyeti olan kadınların uzman değerlendirmesi almasının önemini vurguladı.

Sonuç olarak, idrar kaçırma yakınması olan kadınlarda öncelikle kaçırma tipi belirlenmeli; yaşam tarzı değişiklikleri, mesane eğitimi ve pelvik taban egzersizleri gibi ameliyatsız yöntemler çoğu vakada ilk adım olmalı, cerrahi seçenekler ise uygun hastalarda değerlendirilmeli.

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI DOÇ. DR. NEŞET GÜMÜŞBURUN