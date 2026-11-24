anketin sonucu:

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), filosuna katacağı yeni nesil otobüslerin dış renk tasarımını İstanbullulara sordu. "Yeni Araçlarımızın Rengi Nostaljik Kırmızıya Dönsün mü?" başlıklı ankette katılımcıların tercihinin nostaljik kırmızı olduğu açıklandı.

anket verileri ve oranlar:

Yoğun ilgi gören ankette katılımcıların yüzde 74,18i, otobüslerin dış renginin yeniden nostaljik kırmızı olmasını tercih etti. Anket başlığı ve sonuç, İETT'nin yeni nesil otobüslerde hangi estetik çizgiyi öne çıkaracağı konusunda net bir halk eğilimi gösteriyor.

seçimin taşıdığı anlam:

Bu tercih, kent içi toplu taşıma araçlarının görsel kimliğinde nostaljiye dayalı bir dönüş isteğinin olduğuna işaret ediyor. İstanbulluların yoğun biçimde nostaljik kırmızıyı seçmesi, hem marka hafızası hem de kentin görsel sürekliliği açısından yorumlanabilir; bunun tasarım tercihleri ve kamu algısı üzerindeki etkileri dikkat çekici olabilir.

İETT tarafından yapılan bu tür halk katılımlı uygulamalar, toplu taşıma araçlarının tasarım süreçlerinde kullanıcı beklentilerini doğrudan görünür kılıyor ve şehir içi hizmetlerin algılanışını şekillendirme potansiyeli taşıyor.

YAPILAN ANKETTE İSTANBULLULAR, TERCİHİNİ NOSTALJİK KIRMIZIDAN YANA KULLANDI.