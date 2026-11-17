İEÜ Medical Point'te organ bağışı buluşması

Organ Bağışı Haftası kapsamında İEÜ Medical Point Hastanesi, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü temsilcileri ve bölge organ nakli koordinatörlerini ağırladı. Toplantıda, organ bağışı ve nakil süreçlerinde yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve hastalar ile hasta yakınlarıyla kurulan iletişimin güçlendirilmesi gündeme getirildi.

toplantıda öne çıkanlar:

Programda İEÜ Medical Point Hastanesi ve organ nakli ekibi, bölgedeki çalışmalara katkıları nedeniyle plaketle ödüllendirildi. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Organ Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Müdürü Dr. Burcu Ulugölge ile bölge koordinatörleri, Ege Bölgesindeki bağış ve nakil faaliyetlerinin mevcut durumu ve önümüzdeki dönemde atılabilecek adımları paylaştı.

Katılımcılar, sağlık kuruluşları arasında bilgi ve görev paylaşımının artırılmasının, lojistik ve hasta yönlendirme süreçlerinin sadeleştirilmesinin nakil verimliliğini yükselteceğini vurguladı.

iletişim eğitimi ve hasta yakınlarına yaklaşım:

Hafta çerçevesinde düzenlenen iletişim eğitiminde, kentteki organ nakli koordinatörlerine yönelik uygulamalı bilgiler verildi. Eğitimde, bağış ve nakil süreçlerinde hasta, verici ve yakınlarının sorularının doğru yanıtlanması, açık ve anlaşılır bilgi paylaşımı ile güven ilişkisinin kurulması üzerinde duruldu.

Programın amacı; toplumda organ bağışı bilincini artırmak, sağlık çalışanlarının hasta iletişimi becerilerini güçlendirmek ve kurumlar arası koordinasyonu pekiştirerek nakil süreçlerini daha etkin kılmaktır. Katılımcılar, bu hedefler doğrultusunda ortak eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin süreceğini belirtti.

ORGAN BAĞIŞI HAFTASI KAPSAMINDA İEÜ MEDİCAL POİNT HASTANESİNDE BİR ARAYA GELEN SAĞLIK ÇALIŞANLARI, ORGAN BAĞIŞINA İLİŞKİN ÇALIŞMALARI VE HASTA YAKINLARIYLA İLETİŞİMİ ELE ALDI.