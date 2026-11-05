İfade süreçleri tamamlandı: Fatma Betül Sayan Kaya, eşi ve eski SPK başkanı adliyeden ayrıldı

Soruşturmanın yürütücüsü ve kapsamı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere odaklanıyor.

İfade verenler ve işlem süreci:

Soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla yeniden ifadeye çağrılmıştı.

Üç isim de ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek adli işlemlerini gerçekleştirdi; yetkililer, söz konusu kişilerin ifade işlemlerinin sona erdiğini bildirdi.

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin ifade işlemleri sona erdi