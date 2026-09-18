Iğdır FK yardımcı antrenörü Stamatopoulos: son saniye golü umutları gölgeledi

iğdır fk'de maç sonrası değerlendirme

Iğdır FK yardımcı antrenörü Joti Stamatopoulos, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynanan Muğlaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maç 2-2 berabere biterken, Stamatopoulos özellikle son saniye yenilen gole vurgu yaparak takımın yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.

maçın genel görüntüsü:

Stamatopoulos, "Herkes çok üst düzey bir maç seyretti. Türk futbolu adına bu çok iyi bir şey. Çok yoğun geçen, çok sert geçen bir maç izledik. İki takım da çok üst seviye futbol oynadı. Çok hızlı, süratli bir oyun oldu ve birçok pozisyona girdiler. Bu maç her sonuca açıktı." ifadeleriyle karşılaşmanın seviyesini özetledi. Yardımcı antrenör, maçın dengeli geçtiğini ve hem Muğlaspor'un hem de Iğdır FK'nın galibiyeti elde edebileceğini vurguladı.

genç oyuncuların katkısı ve takımın gidişatı:

Stamatopoulos, takımın doğru yolda olduğunu savunarak sezon öncesi yapılan hazırlıkların meyve vermeye başladığını söyledi: "Takımımız doğru yolda, ona kesinlikle inanıyorum ve sezon öncesi başlattığımız, yaptığımız hazırlıklara baktığınız zaman takımımıza çok genç oyuncular katıldı. Hemen adapte oldular ve takıma büyük katkı sağladılar." Bu açıklama, genç kadronun performansına dair olumlu bir değerlendirme olarak öne çıktı.

Yardımcı antrenör ayrıca Muğlaspor'un son altı maçta mağlubiyet almadığını belirterek bunun tesadüf olmadığını ifade etti. Beraberliğin kimseyi memnun etmediğini ancak bu sonucu tarafsız bakıldığında kabul edilebilir bulduğunu söyledi; yine de son saniye golünün takım üzerinde moral bozucu etkisi olduğunu vurguladı.

ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK YARDIMCI ANTRENÖRÜ JOTİ STAMATOPOULOS (ORTADA)