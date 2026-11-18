İl Özel İdaresi kış sezonuna hazır

İğdır İl Özel İdaresi, 2026-2027 kış sezonunda karla mücadele ve kırsal ulaşımın sürekliliğini sağlamak için hazırlıklarını tamamladı. Kurum, kent genelinde özellikle kırsal alanlarda ulaşımın aksamaması amacıyla 23 ekip, 39 araç ve 45 personel ile 7 gün 24 saat esasına göre görev yapacak.

Araç filosu ve iş makineleri:

İl Özel İdaresi araç filosunda 7 greyder, 1 rotatif, 6 V bıçaklı kamyon, 5 loder, 5 kazıcı yükleyici, 4 seyyar tamir, ikmal ve treyler aracı ile 11 pikap bulunuyor. Altyapı ve üstyapı çalışmalarını 2026 yılı içinde sürdüren birimlerde kış öncesi tüm iş makinelerinin bakım ve onarımları tamamlandı.

Bakım, ikmal ve hızlı müdahale planı:

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan sezon öncesi ağır bakımların yanı sıra, muhtemel arızalara sahada hızlı müdahale için 10 uzman personel ve 2 ekipten oluşan seyyar tamir ve ikmal birimi hazır bekletilecek; bu birim 5 özel donanımlı araç ile hizmet verecek. Ayrıca buzlanma ve sınır karakollarına ulaşım için gerekli planlamalar yapıldı.

İlçe bazlı görev dağılımı ve ikmal stokları:

Ekber Gürcan, İl Özel İdaresi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak yaptığı açıklamada ihtiyaç halinde ek takviye araçlarının hazır tutulduğunu belirtti. İlçe bazında dağılım şöyle planlandı: Tuzluca’da 20 personel, 11 ekip ve 17 araç; merkezde 8 personel, 6 ekip ve 10 araç; Aralık ve Karakoyunlu ilçelerinde ise ortaklaşa 7 personel, 4 ekip ve 7 araç görevlendirildi. Depolarda 100 ton tuz stoklandığı ve Aralık ilçesindeki sınır karakollarına ulaştırılmak üzere ayrıca 100 ton tuzun sevkiyata hazır hale getirildiği aktarıldı.

Gürcan, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü başta olmak üzere tüm ilgili birimlerin kış boyunca teyakkuz halinde olacağını vurgulayarak, vatandaşlara kazasız ve belasız bir kış temennisinde bulundu.

IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ, 2026-2027 KIŞ SEZONUNDA KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINI YÜRÜTMEK ÜZERE 39 ARAÇ VE 45 PERSONELLE HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI