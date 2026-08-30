Iğdır’da 30 ağustos coşkusu: 104. yıl törenleriyle kutlandı

kutlama programı ve açılış:

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıldönümü dolayısıyla Iğdır'da düzenlenen resmi törenler, ilk olarak Iğdır Millet Bahçesi 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi bahçesinde yer alan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Çelenk töreni, programın resmi açılışını oluşturdu ve katılımcılar saygı duruşunda bulundu.

konuşmalar ve mesajlar:

Vali Yolu Caddesi'nde devam eden etkinlikte, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemine dair konuşmalar yapıldı. Törende ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı da okundu; konuşmalar ulusal birlik ve tarihsel belleğe vurgu yaptı.

geçit töreni ve kapanış:

Program, katılımcı birimlerin yer aldığı geçit töreniyle sürdü ve resmi ritüeller çerçevesinde tamamlandı. Törenin akışı, bayramın anısına düzenlenen etkinliklerin geleneksel unsurlarını taşıdı ve katılım gösterenler için anlamlı bir kapanış sağladı.

IĞDIR'DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI PROGRAMI DÜZENLENDİ