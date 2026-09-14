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Iğdır’da 306 okulun zili çaldı: 46 bin 930 öğrenci yeni döneme başladı

Iğdır’da Hürriyet İlkokulu’ndaki törenle 2026-2027 eğitim öğretim yılı resmen açıldı; kentte 306 okulda 46 bin 930 öğrenci ve 2 bin 930 öğretmen ders başı yaptı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 12:55

GÜNCELLEME: 14 Eylül 2026 - 13:12

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Iğdır’da 306 okulun zili çaldı: 46 bin 930 öğrenci yeni döneme başladı

Iğdır’da yeni eğitim yılı törenle açıldı

Türkiye genelinde olduğu gibi Iğdır’da da 2026-2027 eğitim öğretim yılı, Hürriyet İlkokulu’nda düzenlenen açılış programıyla resmen başladı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Açılış programı:

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Nail Ekiz, yeni eğitim öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını diledi. Törene Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Özden, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Yetkililer törende eğitim-öğretim yılına ilişkin iyi dileklerini paylaşırken, program protokol ve katılımcılar tarafından takip edildi.

Gösteriler ve il genelindeki durum:

Hürriyet İlkokulu 3. ve 4. sınıf öğrencilerinden oluşan Kafkas ve halay ekipleri sahne alarak gösteri sundu; performanslar katılımcılardan büyük beğeni ve alkış aldı. Öğrenci gösterileri törene renk kattı.

Ders zilinin çalmasının ardından Iğdır genelindeki okullarda 2026-2027 eğitim öğretim yılı resmen başladı. Yeni dönemde kentte 306 okulda 46 bin 930 öğrenci eğitim görecek ve görev yapacak 2 bin 930 öğretmen bulunuyor.

TÜRKİYE GENELİNDE OLDUĞU GİBİ IĞDIR’DA DA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS ZİLİNİN ÇALMASIYLA...

TÜRKİYE GENELİNDE OLDUĞU GİBİ IĞDIR’DA DA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS ZİLİNİN ÇALMASIYLA BAŞLADI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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