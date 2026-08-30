Iğdır'da Atatürk anıtına çelenk sunulan törenle 30 Ağustos anıldı

30 Ağustos kutlamaları Iğdır'da başladı

Iğdır'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen program, Iğdır Millet Bahçesi 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi bahçesinde yer alan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Törene katılanlar, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.

Tören programı ve konuşmalar:

Etkinlik, daha sonra Vali Yolu Caddesi'nde devam etti. Burada yapılan törende, 30 Ağustos'un anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Konuşmalarda Kurtuluş Savaşı'nın kazanıldığı günün taşıdığı tarihsel önem vurgulandı.

Geçit töreni ve kapanış:

Program, tören alanında düzenlenen geçit töreniyle son buldu. Geçit töreninde törene katılan birlik ve grupların saf düzeni dikkat çekti. Etkinlik, askeri ve sivil katılımla gerçekleştirilen törenin ardından sona erdi.

Iğdır'da 30 Ağustos Zafer Bayramı programı düzenlendi