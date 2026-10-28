Iğdır’da cumhuriyet sevinci sokaklara taştı: bin araçla coşkulu konvoy

Iğdır’da cumhuriyet coşkusu cadde ve sokaklara yayıldı

Iğdır’da Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlik, planlanandan çok daha büyük bir gösteriye dönüştü. Valilik önünden başlayacak ve 103 araçla düzenlenmesi öngörülen konvoy, vatandaşların yoğun katılımıyla yaklaşık 1000 araçlık bir korteje dönüştü.

konvoyun başlangıcı ve gelişimi:

Etkinlik, valilik önünde toplanan araçların hareketiyle başladı. Kısa sürede artan katılımla konvoy uzadı ve Iğdır sokaklarında Cumhuriyet coşkusunu taşıyan uzun bir araç zinciri oluştu. Organizasyonun başlangıç planıyla katılım arasındaki fark, halkın kutlamalara gösterdiği ilgiyi ortaya koydu.

katılım ve atmosfer:

Konvoyda yer alan vatandaşlar, araçlardan Türk bayrakları sallayarak ve korna çalarak Cumhuriyet Bayramı heyecanını birlikte yaşadı. Etkinlik boyunca sokaklarda yoğun bir hareketlilik ve coşku hissedildi; planlanan sembolik sayı ile gerçek katılım arasındaki fark, kutlamanın beklenenden büyük olduğunu gösterdi.

IĞDIR’DA CUMHURİYET’İN 103’ÜNCÜ YILI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN KONVOYA VATANDAŞLAR YOĞUN KATILIM GÖSTERDİ. 103 ARAÇLA BAŞLAMASI PLANLANAN ETKİNLİK, VATANDAŞLARIN YOĞUN İLGİSİYLE YAKLAŞIK 1000 ARAÇLIK KONVOYA DÖNÜŞTÜ.