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Iğdır'da dolandırıcılığa karşı videolu bilinçlendirme: Mustafa Ceceli'den uyarı

Iğdır Emniyet Müdürlüğü, Mustafa Ceceli'nin yer aldığı videoda telefon ve internet dolandırıcılıklarına karşı vatandaşları uyarmış, şüphede 112'yi aramaya çağırdı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 20:24

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Iğdır'da dolandırıcılığa karşı videolu bilinçlendirme: Mustafa Ceceli'den uyarı

Iğdır Emniyet Müdürlüğü'nden bilgilendirme

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü, kentte yürüttüğü farkındalık çalışmaları kapsamında dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyarmak amacıyla bir bilgilendirme videosu hazırladı. Videoda, Iğdır'ın kurtuluşunun 106'ncı yılı etkinlikleri için kente gelen Mustafa Ceceli de kameranın karşısına geçti.

video çekimi ve mesaj:

Çekimde Ceceli'ye, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli bir kadın polis memuru eşlik etti. Ceceli, özellikle telefonla yapılan dolandırıcılık yöntemlerine dikkat çekerek, polis, asker veya savcıların vatandaşlardan hiçbir şekilde para ya da altın talep etmeyeceğini belirtti. Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak para isteyen kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Ceceli, böyle bir durumla karşılaşılması halinde vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramalarını istedi.

çevrim içi işlemler ve önlemler:

Videoda konuşan kadın polis memurunun aktardığı uyarılar ise internet alışverişleri ve çevrim içi işlemler üzerine odaklandı. Memur, alışveriş yapılan internet sitelerinin güvenilirliğinin kontrol edilmesi, banka ve kart şifrelerinin kimseyle paylaşılmaması gerektiğini hatırlattı ve şüpheli bağlantı veya mesajlara karşı dikkatli olunmasını öğütledi.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü'nün hazırladığı bu video ile amaç, vatandaşların dolandırıcılık yöntemleri konusunda daha bilinçli hale gelmesi ve şüpheli durumlarda hızlıca yetkililere haber verilmesi olarak açıklandı.

MUSTAFA CECELİ’DEN IĞDIR’DA DOLANDIRICILIK UYARISI

MUSTAFA CECELİ’DEN IĞDIR’DA DOLANDIRICILIK UYARISI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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