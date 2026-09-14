Iğdır'da dubleks daire yangını: 18 kişi dumandan etkilendi

Iğdır'da dubleks dairede çıkan yangın çoğu kişiyi etkiledi

Topçular Mahallesi'nde bir apartmanın 4. katındaki dubleks dairede çıkan yangın, kısa sürede alevlerin daireyi sarmasıyla binayı yoğun dumanla kapladı. Daire sahibinin adı İbrahim Topal olarak bildirildi. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve tahliye:

Yangına müdahalede itfaiye ekipleri, binanın çevresindeki yoğun yapılaşma ve ulaşımı güçleştiren park edilmiş araçlar nedeniyle zorluk yaşadı. Ekipler, müdahale güçlüğünü aşmak için çevredeki bir binanın 2. katından yükselerek 4. kattaki yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alındıktan sonra, yoğun dumandan etkilenen biri çocuk olmak üzere 18 kişi itfaiye ekiplerince binadan tahliye edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi ve yangının nedeni:

Sağlık ekipleri, dumandan etkilenenlere olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yetkililerce yapılan açıklamada, yangının mikro dalga fırının aşırı ısınarak patlaması sonucu çıktığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

IĞDIR’DAKİ APARTMAN YANGININDA 18 KİŞİ ETKİLENDİ