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Iğdır’da hassas terazili operasyon: kokain ve paketleme malzemesiyle bir kişi tutuklandı

Iğdır’da bir operasyonda 3 parçada toplam 1,60 gram kokain ile hassas terazi ve paketleme malzemeleri ele geçirildi; şüpheli A.T. tutuklandı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 13:30

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Iğdır’da hassas terazili operasyon: kokain ve paketleme malzemesiyle bir kişi tutuklandı

operasyonun yürütülüşü:

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında A.T. isimli şüphelinin uyuşturucu temin ve ticareti yaptığı tespit edildi ve gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 3 parça halinde toplam daralı ağırlığı 1,60 gram kokain, 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu paketlemede kullanıldığı değerlendirilen 3 adet şeffaf kilitli poşet ele geçirildi.

adli süreç ve şüphelinin sicili:

A.T., hakkında yürütülen soruşturma kapsamında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Haberde yer alan bilgilere göre şüphelinin uyuşturucu suçlarının yanı sıra aile içi şiddet suçlarından da çok sayıda suç kaydının bulunduğu bildirildi. Operasyon, kentte uyuşturucu satışı ve kullanımına yönelik denetimlerin devam ettiğini ortaya koydu.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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