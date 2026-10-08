Iğdır'da ilkokul öğrencilerine tabiat ve yaban hayatı eğitimi

eğitimin kapsamı ve katılımcılar:

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Aralık Beşiktaş Micran İlkokulu öğrencileriyle bir araya gelerek "Tabiatı Koruma, Biyoçeşitlilik ve Biyokaçakçılık" başlıklı eğitim programını gerçekleştirdi. Program sırasında öğrencilere Iğdır ve Türkiye’nin zengin flora ve fauna varlığı, milli parkların önemi ile yaban hayatının korunmasına dair temel bilgiler aktarıldı.

eğitim yöntemleri ve uygulamalı etkinlikler:

Eğitim, sınıf içi anlatımın yanında görsel materyaller ve etkileşimli sohbetlerle desteklendi. Öğrencilerin dikkatini çekmek için biyoçeşitliliğin neden korunması gerektiği; yaşam alanı kaybı, türlerin rolü ve insan etkileri gibi konular sade örneklerle açıklandı. Program, öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen bir kuş gözlem etkinliği ile sonlandırıldı.

beklenen kazanımlar ve yerel farkındalık:

Yetkililer, bu tür eğitimlerin çocuklarda çevre bilincini güçlendirmeyi, yaban hayatına karşı sorumluluk duygusunu pekiştirmeyi ve koruma kültürünün yerel düzeyde yayılmasını hedeflediğini belirtti. Eğitim sayesinde öğrencilerin doğayı gözlemleme becerileri gelişirken, biyoçeşitlilik ve yaban hayatı konularında temel farkındalıkları artırılmış oldu.

IĞDIR DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, ARALIK BEŞİKTAŞ MİCRAN İLKOKULU ÖĞRENCİLERİYLE BİR ARAYA GELEREK, TABİATIN KORUNMASI, BİYOÇEŞİTLİLİK VE YABAN HAYATI KONUSUNDA EĞİTİM VERDİ.