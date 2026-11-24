Uluslararası Kafkasya Kongresi Iğdır’da başladı

İğdır Üniversitesi tarafından organize edilen ve Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen Uluslararası Kafkasya Kongresi, Iğdır Kültür Merkezi’nde düzenlenen açılış töreniyle başladı. Programa geleneksel Kafkas dans gösterisi eşlik ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev etkinliğe mesaj gönderdi; her iki lider de Türkiye ile Azerbaycan arasındaki stratejik ilişkiler ve ticari iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Kongrenin açılışı ve katılımcılar:

Açılış programında saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından protokol konuşmaları yapıldı. Kongre Başkanı ve Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ile Kongre Onursal Başkanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu katılımcılara hitap etti.

Kafkasya’nın geleceğine dair vizyon:

Prof. Dr. Ekrem Gürel, Kafkasya’nın kalkınma modelleri, lojistik hatları ve kültürel entegrasyonla şekilleneceğini vurguladı. Gürel, tarihî İpek Yolu’nun mevcut küresel dengeler ışığında yeniden doğduğunu; Zengezur Koridoru’nun açılmasıyla Iğdır’ın Türkiye’nin Kafkasya’ya ve Türk Dünyası’na açılan kritik kapısı haline geleceğini belirterek, bu toprakların geleceğinin yerel aktörler ve bilim insanları tarafından tartışılması gerektiğini söyledi.

Lojistik koridorların ekonomik etkileri:

Mahmut Gürcan, Orta Koridor’un bel kemiğini oluşturan Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının Hazar üzerinden gelen yüklerin Türkiye aracılığıyla Avrupa’ya aktarılmasında hayati bir rol oynadığını belirtti. Gürcan, hattın etkin kullanımı ve çok modlu taşımacılığın güçlendirilmesinin transit sürelerini kısaltacağını, Zengezur Koridoru’nun devreye girmesiyle Azerbaycan, Nahçıvan ve Türkiye arasındaki hatların çeşitleneceğini ve lojistik maliyetlerin belirgin şekilde düşeceğini ifade etti.

Orta Koridor’un ölçüleri ve avantajları:

Kongrede aktarılan verilere göre denizyoluyla Çin-Avrupa taşımacılığı 45 güne kadar sürebilirken, Orta Koridor sayesinde Türkiye üzerinden demiryoluyla bu süre 18 güne inebiliyor. Bakü-Tiflis-Kars hattındaki yük trafiğinin 2025 yılında 6 katına çıktığı, Bakü Limanı’nın yük hacminin bir yılda %40 arttığı ve Kazakistan’ın koridordaki yük hacmini 4,5 milyon tondan 7 milyon tona yükselttiği aktarıldı.

Iğdır’ın stratejik konumu ve projelerin somut adımları:

Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Zengezur Koridoru ile Orta Koridor’un birleşiminin bölgesel ticaret kapasitesini güçlendireceğini belirtti. Zorlu, Ovaköy hattı üzerinden Basra Körfezi’ne uzanabilecek yeni bağlantıların planlanmasının önemine dikkat çekti ve Kalkınma Yolu Projesi ile Hicaz Demiryolu gibi girişimlerin bütünleşik değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kongrede ayrıca altyapı projelerinin Iğdır üzerindeki etkileri de tartışıldı: 224 kilometrelik Kars-Iğdır-Dilucu ve Nahçıvan hattı tamamlandığında ve Iğdır Zengezur Koridoru ile birleştiğinde bölgenin lojistik ve ticari önemi daha da artacak. Sunulan bilgiye göre Zengezur Koridoru için ilk inşaat çalışmalarının 44 kilometrelik bölümünde başlangıç adımları atılmaya başlandı.

Enerji boyutuna da değinilen kongrede, Türk devletlerinin dünya gaz rezervlerinin yaklaşık %11