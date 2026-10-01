Iğdır'da merdiven korkuluklarında sıkışan kişiye itfaiye müdahalesi

Iğdır'da merdiven korkuluklarında sıkışan kişi kurtarıldı

Dün akşam saatlerinde Iğdır'da merdiven korkulukları arasında sıkışan bir kişi için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbarı alan yetkililer, duruma müdahale etmek üzere bölgeye itfaiye ekipleri sevk etti.

İhbar ve müdahale:

Kısa süre içinde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, sıkışma noktasını tespit ederek müdahale başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucunda vatandaş bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kurtarma sonrası sağlık kontrolü:

Kurtarılan vatandaş, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi ve ekipler tarafından ilk değerlendirmesi yapıldı.

IĞDIR'DA MERDİVEN KORKULUKLARINA SIKIŞAN VATANDAŞI İTFAİYE KURTARDI