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Iğdır'da mutat toplantı: Türkiye ve Nahçıvan hudut güvenliğini masaya yatırdı

Iğdır'da Türkiye ve Nahçıvan heyetleri Mutat Toplantı'da hudut güvenliği, mevcut uygulamalar ve koordinasyon konularını karşılıklı değerlendirdi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 12:46

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Iğdır'da mutat toplantı: Türkiye ve Nahçıvan hudut güvenliğini masaya yatırdı

Iğdır'da hudut komiserlikleri bir araya geldi

Iğdır'da gerçekleştirilen Mutat Toplantı'ya Türkiye Cumhuriyeti Iğdır Hudut Komiserliği ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Hudut Komiserliği heyetleri katıldı. Toplantıya Türkiye tarafını Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, Nahçıvan tarafını ise Tümgeneral Behmen Babayev yönetti.

toplantıda ele alınan başlıklar:

Görüşmelerde, iki ülkenin müşterek sınır hattına ilişkin sınır güvenliği, sahadaki mevcut uygulamalar ve uygulamaların etkinliğinin artırılmasına yönelik koordinasyon konuları masaya yatırıldı. Heyetler, uygulamaların sahadaki karşılığı ve olası iyileştirme alanları hakkında karşılıklı bilgi paylaştı.

karşılıklı değerlendirme ve sonuç:

Toplantı, tarafların görüş alışverişinde bulunmasının ardından sona erdi. Heyetler, sınır hattında güvenliğin sürdürülmesinin önemine vurgu yaparken, mevcut uygulamaların değerlendirilmesi ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik konuların takip edilmesi konusunda mutabakata vardı. İlgili kurum temsilcileri alınan notlar doğrultusunda çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

IĞDIR’DA TÜRKİYE-NAHÇIVAN SINIR GÜVENLİĞİ TOPLANTISI

IĞDIR’DA TÜRKİYE-NAHÇIVAN SINIR GÜVENLİĞİ TOPLANTISI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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