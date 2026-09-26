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Iğdır'da Ramazan Kent köyünde çıkan saman yangınında 1.100 balya zarar gördü

Iğdır'ın Ramazan Kent köyünde çıkan saman yangınında bin 100 balya zarar gördü. İl Özel İdaresi ekipleri yangını kontrol altına alıp soğutma ve kül tasfiyesi yaptı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 17:25

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Iğdır'da Ramazan Kent köyünde çıkan saman yangınında 1.100 balya zarar gördü

Ramazan Kent köyünde çıkan yangın

Iğdır'ın Ramazan Kent köyünde saman balyalarının bulunduğu alanda yangın çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi:

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Müdahalenin ardından bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

Zarar ve tasfiye çalışmaları:

Yangında toplam bin 100 balya samanın zarar gördüğü bildirildi. Kontrol sağlandıktan sonra ekipler kül tasfiye çalışmalarına devam etti.

IĞDIR&#039;DA ÇIKAN YANGINDA BİN 100 BALYA ZARAR GÖRDÜ

IĞDIR'DA ÇIKAN YANGINDA BİN 100 BALYA ZARAR GÖRDÜ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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