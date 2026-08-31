Iğdır'da sulanan yonca tarlalarında leylekler av peşinde

Iğdır'da leyleklerin tarlada avlanma anları:

Iğdır'da yonca biçiminin ardından yapılan sulama, tarlaların kısa sürede leyleklerin uğrak noktası haline gelmesine neden oldu. Sulama ile birlikte toprak yüzeyine yaklaşan ve yonca yaprakları arasından hareketlenen canlılar, bölgeye gelen kuşların dikkatini çekti.

hareketlenen canlılar ve av yöntemi:

Su ve ısının etkisiyle hareketlenen solucan ve tarlanın arasına giren çekirge gibi canlıları takip eden leylekler, adeta seçici birer avcı gibi davranarak besinlerini yakaladı. Kuşların sakin ve bekleyişe dayalı avlanma biçimi, kameraya net şekilde yansıdı.

görüntülerin gösterdikleri:

Kayıtlarda, leyleklerin sulanan yonca tarlasında uzun süre beslenmesi, tarlada biriken canlıları değerlendirmeleri ve sulama sonrasını fırsata çevirmeleri dikkat çekiyor. Görüntüler, bölgedeki tarımsal uygulamaların kuşların beslenme davranışlarını nasıl etkilediğini çarpıcı biçimde ortaya koydu.

Yerel kameralar tarafından kaydedilen bu anlar, doğa ile tarımın kesiştiği noktalarda gözlemlenen davranış örneklerine yeni bir örnek ekledi. Leyleklerin tarlada rahatça avlanabilmesi, alanda yeterli besin bulunmasının işareti olarak değerlendirildi.

IĞDIR’DA LEYLEKLERİN BÖCEK AVI KAMERADA