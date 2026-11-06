Iğdır'da yüksek zirveler erken kış örtüsüyle beyaza büründü

Iğdır'da yüksek zirveler karla kaplandı:

Kentte günlerdir etkili olan sağanak yağış, özellikle yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle çevredeki dağların zirveleri beyaz örtüyle kaplandı ve kentin siluetine kışın erken yansımaları eklendi.

Ağrı Dağı'nda görünür kar örtüsü:

Ağrı Dağı, Türkiye'nin en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre rakımı nedeniyle ilk etkilenenenlerden oldu. Zirveden eteklere doğru geniş alanlarda oluşan kar örtüsü, Iğdır kent merkezinden de görülebildi.

Pamuk Dağı ve Zor Sıra Dağları'nda kış belirtileri:

Pamuk Dağının yaklaşık 2 bin 900 metre rakımlı zirveleri karla kaplanırken, Iğdır ile Ağrı sınırı boyunca uzanan Zor Sıra Dağlarında da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Bu bölgelerde kış şartları kendini göstermeye başladı ve dağ manzaraları beyaza büründü.

Iğdır çevresindeki dağların erken kar alması, hem bölge görüntüsünde değişim yarattı hem de yüksek kesimlerde kış koşullarının başladığını gösterdi.

IĞDIR’I ÇEVRELEYEN DAĞLAR BEYAZA BÜRÜNDÜ