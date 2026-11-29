Federasyonun açıklaması:

Iğdır Anadolu Aşiretler Federasyonu, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen idari soruşturma sonucu görev yeri değiştirilen sınıf öğretmeni Aytaç Demir için bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamayı federasyon adına Ferhat Armağan, Anadolu Aşiretler Federasyonu Genel Başkanı olarak okudu.

Armağan, açıklamada Demir'in 12 yıllık meslek hayatı boyunca öğrencilerine milli ve manevi değerleri aktarmaya çalışan idealist bir eğitimci olduğunu vurguladı ve alınan kararın yeniden gözden geçirilmesini istedi. Olayın İstanbul Bağcılar Arif Nihat Asya İlkokulu'nda sınıf içi paylaşımlar nedeniyle başlayan müfettiş incelemesi sonucunda geliştiği ifade edildi.

Soruşturma ve talepler:

Federasyon temsilcileri, yürütülen soruşturma ve karar neticesinde öğretmenin görev yerinin değiştirilmesinin toplumsal bir rahatsızlık yarattığını belirtti. Açıklamada, Millî Eğitim Bakanlığı, Cumhurbaşkanına ve Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslenilerek, işlemin yeniden değerlendirilmesi talep edildi.

Armağan, açıklamada şu değerlendirmeyi paylaştı: “Bugün Aytaç Demir hocamızın, İstanbul Bağcılar’da yürütülen bir soruşturma neticesinde görev yerinin değiştirilmiş olması bizi gerçekten derinden üzmüştür.” Federasyon, kararın gözden geçirilmesi ve mağduriyetin giderilmesi yönünde çağrısını yineledi.

Eğitim, ahlak ve beka vurgusu:

Konuşmasında milli ve manevi değerlerin eğitim içindeki önemine sıkça vurgu yapan Armağan, toplumun çekirdekten itibaren hem fen ilimleri hem de ahlak ve maneviyatla yetiştirilmesi gerektiğini savundu. Açıklamada yer alan ifadeler arasında “Dinsiz bir millet yaşayamaz.” ve “Ahlaklı, dindar bir neslin yetişmesi devletimizin beka meselesidir.” cümleleri öne çıktı.

Armağan, toplumsal yozlaşmaya dikkat çekerken örnek olarak Epstein davasına atıf yaptı ve maneviyatın, şefkatin ve ahlakın kaybolmasının geniş toplumsal sonuçlara yol açabileceğini belirtti. Bu bağlamda, Aytaç Demir gibi eğitimcilerin örnek teşkil etmesi gerektiğini, onların eğitim sahasında kalmasının ülkenin birlik ve beraberliği için önemli olduğunu söyledi.

Açıklama, federasyonun milyonlarca insanı temsil eden kanaat önderleri ve aşiretleri temsilen yapılan çağrısının altını çizdi. Armağan, yetkililerden okul çağındaki çocukların hem ilim hem maneviyatla çekirdekten yetiştirilmesi yönündeki talebin dikkate alınmasını istedi ve konuşmasını "Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin." dileğiyle sonlandırdı.

Federasyonun açıklaması, Aytaç Demir konusundaki tartışmanın devam ettiği ortamda toplumun bazı kesimlerinden gelen desteğin resmi mercilere iletilmesi yönünde bir çağrı niteliği taşıyor. Açıklama, idari sürecin ve eğitim politikalarının toplumsal algı üzerindeki etkilerine dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

ANADOLU AŞİRETLER FEDERASYONU’NDAN AYTAÇ DEMİR ÖĞRETMENE DESTEK: “EĞİTİM BİR BEKA MESELESİDİR”