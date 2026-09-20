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İHA muhabiri Vildan Rende'ye spor haberi ödülü

İhlas Haber Ajansı muhabiri Vildan Rende, ALGC'nin 2025 Alanya Medya Başarı Ödülleri'nde "Yok Böyle Jest!" haberiyle spor haberi dalında ödül aldı; jüri 143 eser arasından 17 çalışmayı seçti.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 10:56

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EDİTÖR: Kerem Güneş

İHA muhabiri Vildan Rende'ye spor haberi ödülü

İHA muhabiri ödüle layık görüldü

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerinden Vildan Rende, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) tarafından bu yıl 6. kez düzenlenen 2025 Yılı Alanya Medya Başarı Ödülleri yarışmasında "Yok Böyle Jest!" başlıklı haberiyle Spor Haberi kategorisinde ödüle layık görüldü.

yarışma süreci ve değerlendirme

Alanya'daki cemiyet binasında toplanan jüri heyeti, toplam 18 kategoride yer alan 143 eseri değerlendirdi. Değerlendirme sonucunda 17 eser ödüle değer bulundu. Yarışmanın jüri kadrosunda Antalya basınından deneyimli isimler yer aldı ve titiz değerlendirmeleri nedeniyle jüri üyelerine şükran plaketi takdim edildi.

ödül getiren haberin içeriği

"Yok Böyle Jest!" başlıklı haberde, haberi kaleme alan Rende, Fenerbahçe teknik direktörünün Alanya'da takım otobüsünün peşinden koşan 19 yaşındaki taraftar Alper Melek için yaptığı sürprizi ve gencin takım otobüsüne alınmasının ardından yaşanan unutulmaz anları aktardı. Haber, etkinlikle duygusal etki yaratan bir spor haberciliği örneği olarak jüri tarafından değerlendirildi.

Jüri heyetinde görev alan isimler arasında Antalya Gazeteciler Cemiyeti önceki dönem başkanı Erdoğan Kahya, İHA Antalya Bölge Haber Müdürü Suat Metin, Akdeniz Gerçek Gazetesi İmtiyaz Sahibi Songül Başkaya ve Antalya Ses Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ahmet Dökdök bulunuyordu. Şükran plaketi takdimini ise Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik gerçekleştirdi.

ALGC tarafından geleneksel hale getirilen ödül töreni ve ödül alan çalışmalar, yerel medya üretiminin niteliğini ortaya koyması açısından önemli bir gösterge olarak değerlendirildi.

JÜRİYE ŞÜKRAN PLAKETLERİNİ ALANYA BELEDİYE BAŞKANI OSMAN TARIK ÖZÇELİK SUNDU.

JÜRİYE ŞÜKRAN PLAKETLERİNİ ALANYA BELEDİYE BAŞKANI OSMAN TARIK ÖZÇELİK SUNDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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