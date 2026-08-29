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İHAKUT dronlarla arama-kurtarmada birinci yılını Yalova'da kutladı

20 Ağustos 2025'te kurulan İHAKUT, 81 ilde koordinatörleri ve 1500'ün üzerinde gönüllüsüyle Yalova'da bir yıllık çalışmalarını kutladı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 19:57

GÜNCELLEME: 29 Ağustos 2026 - 20:34

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EDİTÖR: Emre Koç

İHAKUT dronlarla arama-kurtarmada birinci yılını Yalova'da kutladı

İHAKUT birinci yılını Yalova'da kutladı

Arama-kurtarma faaliyetlerinde insansız hava araçlarını kullanan İHAKUT Havacılık Spor Kulübü, kuruluşunun birinci yılını Çınarcık ilçesindeki bir otelde düzenlenen programla kutladı.

20 Ağustos 2025 tarihinde faaliyete başlayan kulüp, geçen bir yıllık süreçte arama-kurtarma çalışmalarında görev alan gönüllü droncuları tek çatı altında toplamayı başardı.

gönüllü ağı ve organizasyon yapısı:

İHAKUT Başkanı Zafer Yılmaz, konuşmasında kısa sürede önemli bir gönüllü ağı oluşturduklarını söyledi. Yılmaz, bugün 81 ilde koordinatörler ve görev sorumluları bulunan bir yapıya ulaştıklarını, kulübün 20 kişilik yönetim kurulu ve 6 kişilik denetim kurulu ile Türkiye genelinde 1500'ü aşkın gönüllünin görev yaptığını aktardı.

Gönüllü sayısının kontrolsüz şekilde artmasının önüne geçmek amacıyla belirli kriterler getirdiklerini ifade eden Yılmaz, "Niyetimiz hep iyi olduğu için bir yanlışla karşılaşmadık. Geldiğimiz noktada 81 ilde koordinatörlerimiz ve iş sorumlularımız var" dedi.

operasyonlar ve gelecek hedefleri:

Yılmaz, arama-kurtarma çalışmalarında dronların etkin şekilde kullanıldığını ve ekiplerin son dönemde çok sayıda operasyonda görev aldığını belirtti. Kulübün son çalışmalarından birinde 80 yaşında bir amcanın kurtarılmasına vesile olduklarını vurguladı.

Programda ayrıca kuruluşun birinci yılı dolayısıyla hazırlanan pasta kesildi; etkinliğe İstanbul, Bursa, Ankara ve Sakarya'dan kulüp yöneticileri, gönüllüler ve davetliler katıldı. Programa AK Parti Yalova Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Özyılmaz da iştirak etti.

Yılmaz, İHAKUT ailesinin önümüzdeki dönemde de arama-kurtarma ve havacılık alanındaki çalışmalarını sürdüreceğini belirterek kulüp mottosu olarak "Hayat için havadayız" mesajını paylaştı.

ARAMA-KURTARMA FAALİYETLERİNDE İNSANSIZ HAVA ARAÇLARINI KULLANAN İHAKUT HAVACILIK SPOR KULÜBÜ...

ARAMA-KURTARMA FAALİYETLERİNDE İNSANSIZ HAVA ARAÇLARINI KULLANAN İHAKUT HAVACILIK SPOR KULÜBÜ, KURULUŞUNUN 1. YILI YALOVA'DA DÜZENLENEN PROGRAMLA KUTLADI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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