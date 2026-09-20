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Iheanacho: Bursa’ya iki golle döndük, taraftarları özledik

Batman Petrolspor karşısında attığı iki golle Bursaspor’a 2-1 galibiyeti getiren Kelechi Iheanacho, taraftarlara hasret ve mutluluk mesajı verdi.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 18:54

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Iheanacho: Bursa’ya iki golle döndük, taraftarları özledik

Iheanacho: Bursa’ya iki golle döndük, taraftarları özledik

1. Lig’in 8. haftasında konuk olduğu Batman Petrolspor karşısında Bursaspor, kritik bir deplasman galibiyeti aldı. Karşılaşma 2-1 sona ererken yeşil-beyazlılar ilk golü kalesinde görerek geriye düşmesine rağmen ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3 puanla ayrıldı. Maçın kahramanı, attığı iki golle takımını galibiyete taşıyan Nijeryalı santrfor Kelechi Iheanacho oldu.

maçın kırılma anları:

Iheanacho'nun attığı goller, Bursaspor hücumunun ikinci yarıda toparlanmasını sağladı. Tecrübeli forvetin bitiricilik ve pozisyon bilgisi, takımın geriden gelerek üstünlüğü ele almasında belirleyici oldu. Maçın sert ve mücadeleci geçmesi, iki takımın da fiziksel anlamda üst düzey bir performans sergilemesine yol açtı.

taraftarlara özel mesajı:

Karşılaşma sonrası konuşan Iheanacho, alınan galibiyetten dolayı takım olarak mutlu olduklarını söyledi ve özellikle Bursa’da kendilerini izleyen taraftarların önemine vurgu yaptı. "Çok zor, çok sert bir maç oldu ama başardık kazanmayı" diyen santrfor, ısınma sırasında deplasman tribününde taraftarları aradığını ancak kimseyi göremediğini aktardı.

Iheanacho, taraftarların yokluğunu hissettiklerini ifade ederek bunun kendileri için üzücü olduğunu belirtti: "Isınmaya çıktığımda deplasman tribününde aradım ama orada kimseyi göremedim. Sebebini de anlamadım." Buna rağmen oyuncuların bugün taraftarlar için oynadıklarını, onlar adına kazandıklarını ve bu yüzden mutlu olduklarını sözlerine ekledi.

Bu sonuçla Bursaspor, 1. Lig’in 8. haftasında önemli bir deplasman zaferi elde ederken, takımın öne çıkan ismi Kelechi Iheanacho hem sahadaki performansıyla hem de taraftarlara yönelik mesajıyla maçın gündeminde yer aldı.

BATMAN PETROLSPOR DEPLASMANINDA BURSASPOR’A 2 GOLLE GALİBİYETİ GETİREN KELECHİ IHEANACHO, MAÇ...

BATMAN PETROLSPOR DEPLASMANINDA BURSASPOR’A 2 GOLLE GALİBİYETİ GETİREN KELECHİ IHEANACHO, MAÇ SONRASI TARAFTARLARA ÖZEL MESAJ GÖNDERDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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