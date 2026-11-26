İhlas Vakfı 5. Uluslararası STK Fuarı’nda faaliyetlerini tanıttı:

İhlas Vakfı, İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) ile Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) iş birliğiyle düzenlenen 5. Uluslararası STK Fuarında yer aldı. Fuarda vakfın yurtiçi ve yurtdışı projeleri ziyaretçilere ve öğrencilere aktarılırken, açılışa katılan devlet ve sivil toplum temsilcileri de etkinlikte yer aldı.

açılış ve katılımcılar:

Fuara Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül, TGTV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir katıldı. Açılış sonrası Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İhlas Vakfı standını gezdi.

vakfın standı ve ziyaretçi etkileşimi:

İhlas Vakfı, fuarda "Sivil Toplum 5.0" vizyonu kapsamında çalışmalarını sergiledi. Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, fuara 60 Müslüman ülkeden katılımcı ve 100’den fazla vakfın iştirak ettiğini belirterek, İslam dünyasındaki STK’ların burada bir araya gelerek iş birliği imkânı bulduğunu vurguladı. İhlas Vakfı standına öğleden önce çevre okullardan, özellikle Bahçelievler’deki okullardan öğrenciler geldi; vakıf standında öğrencilere pamuk şeker ve Osmanlı macunu ikram edildi.

Aydın, ziyaretçilere vakfın kitaplarının dağıtıldığını ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla dayanışma içinde olduklarını söyledi. Stand, hem bilgilendirme hem de sosyal etkileşim yönüyle fuar katılımcılarının yoğun ilgisini çekti.