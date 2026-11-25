Olayın gelişimi:

Pakistan'ın Karaçi kentinde inşaat halindeki 6 katlı bir binanın çökmesi sonucu yetkililer, hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e, yaralı sayısının ise 14'e yükseldiğini bildirdi. Olay sırasında binada yalnızca inşaat işçilerinin bulunduğu belirtildi.

arama-kurtarma ve enkaz çalışmaları:

Acil durum ekipleri olay yerinde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, çalışma koşulları nedeniyle operasyonların dikkatle yürütüldüğünü ve yaralıların hastanelere sevk edildiğini aktardı.

idari açıklamalar ve tepkiler:

Karaçi Belediye Başkanı Murtaza Wahab, binanın belediye tarafından yıkılmasının planlandığını ancak mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle yıkımın gerçekleştirilemediğini belirtti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de çöküşten duyduğu üzüntüyü ifade ederek hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Olayla ilgili yetkililerden gelen açıklamalar, hem belediyenin daha önceki müdahale planları hem de mahkeme kararının sürece etkisini öne çıkarıyor; arama ve enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından net bilgiler paylaşılacağı belirtildi.

PAKİSTAN’IN KARAÇİ KENTİNDE İNŞAAT HALİNDEKİ 6 KATLI BİNANIN ÇÖKTÜĞÜ OLAYDA CAN KAYBI 3’E, YARALI SAYISI 14’E YÜKSELDİ.