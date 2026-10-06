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ihracatçının önünü açacak adımlar artık ertelenmemeli

TOBB yöneticisi Hakan Ülken, ihracatçıların artan maliyet baskısına karşı döviz ve finansman kısıtlarının kaldırılması gerektiğini vurguladı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 16:33

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EDİTÖR: Berk Doğan

ihracatçının önünü açacak adımlar artık ertelenmemeli

dış ticarette maliyet ve döviz baskısı:

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, dış ticarette artan maliyetlerin ihracatçıları zorladığını ve bu baskının azaltılması gerektiğini belirtti. Ülken, ihracatçılara yönelik desteklerin selektif uygulanması ve farklı destek mekanizmalarının birlikte değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Ülken şu değerlendirmeyi yaptı: "İhracatçımızın üzerindeki maliyet baskısını düşürmemiz ya da döviz konusunda beklentisini karşılamamız lazım. Bunların ikisini bir arada değerlendirecek bir çözüm setine ihtiyacımız var".

döviz dönüşüm desteği ve öz kaynak kısıtları:

Ülken, döviz dönüşüm desteğine ilişkin mevcut %10 öz kaynak oranı kısıtının daha önce en az %15 olması gerektiğini savunduklarını, gelinen noktada ise bu kısıtların tamamen kaldırılması gerektiğini belirtti. İhracatçı firmalar ve özel sektörün döviz bazlı kredi borçlanmasının son dönemde arttığına vurgu yaparak, firmaların önünü görebilmeleri ve döviz ihtiyaçlarını yönetebilmeleri açısından bu kısıtların önem taşıdığını ifade etti.

kobi finansmanı ve sanayi önceliği:

Ülken, faiz oranlarının yanı sıra KOBİ’lerin finansmana erişimindeki kısıtların da önemli olduğunu; KOBİ kredi limitlerinde yapılan düzenlemenin bir başlangıç olduğunu ancak bunun artırılarak devam etmesi gerektiğini söyledi. Enflasyon görünümünün faiz indirimleri için belli bir alan oluşturabileceğini belirten Ülken, "KOBİ’lerdeki kısıtın kaldırıldığı, genişletildiği ve faiz oranlarının düştüğü bir süreci hızlı bir şekilde bekliyoruz" dedi. Ayrıca sanayide 30 ayı aşkın süredir PMI verilerinin 50 seviyesinin altında seyrettiğini hatırlatarak, arzın korunmasının ve sanayi sektörünün daha fazla önceliklendirilmesinin gerekliliğine dikkat çekti.

aydın ekonomisinde sektörlerin durumu:

Aydın özelinde Ülken, sanayide istihdamda ciddi gerileme yaşandığını, tarımın ise geçen yıla kıyasla daha iyi bir seyir izlediğini aktardı. Zeytinyağı ve incirde beklenen ihracat ve iç piyasa seviyelerinin yakalanamadığını, turizmde genel tablonun dengeli olduğunu söyledi. Madencilik sektöründe ise özellikle İtalya ve İspanya pazarlarındaki gelişmelerin çok olumlu olmadığına dikkat çekti. Tarım ve gıda sanayisinde yaşanan sorunlara vurgu yapan Ülken, üreticinin korunmasının önemini şu sözlerle özetledi: "Örneğin Mısır’dan dondurulmuş enginar getirilip, paketlenip Türk malı şeklinde satıldığı bir ortamda biz üreticimizi koruyamayız".

Ülken’in değerlendirmeleri, ihracatçıların maliyet ve döviz risklerine yönelik kapsamlı bir politika paketi oluşturulması gerektiğini; KOBİ'lerin finansmana erişiminin rahatlatılması, sanayinin korunması ve yerel üreticinin gözetilmesi yönünde somut adımlar atılmasını öne çıkarıyor.

DIŞ TİCARETTE YAŞANAN SORUNLARA DİKKAT ÇEKEREK DEĞERLENDİRMELERDE BULUNAN TOBB YÖNETİM KURULU...

DIŞ TİCARETTE YAŞANAN SORUNLARA DİKKAT ÇEKEREK DEĞERLENDİRMELERDE BULUNAN TOBB YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE AYDIN TİCARET ODASI (AYTO) BAŞKANI HAKAN ÜLKEN; "İHRACATÇIMIZIN ÜZERİNDEKİ MALİYET BASKISINI DÜŞÜRMEMİZ LAZIM" DEDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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