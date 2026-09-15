İhracatı kırmızı çizgi ilan eden Bolat, Kayseri'de hedefleri ve destekleri açıkladı

Bolat’ın kayseri ziyareti ve sanayi gecesinin önemi:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kayseri temasları kapsamında Vali Gökmen Çiçek ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile bir araya geldikten sonra Kayseri Sanayi Odası'nın kuruluşunun 60. yılı için düzenlenen "60. Yıl Sanayi Gecesi" programına katıldı. Programda konuşan Bolat, ülke ekonomisi ve sanayiye ilişkin mevcut verileri paylaşırken ihracata yönelik güçlü vurgu yaptı.

Kayseri'ye yapılan yatırımlar ve ekonomik göstergeler:

Bolat, son 23 yılda Kayseri'ye 500 milyar lira tutarında kamu yatırımı yapıldığını belirtti ve Türkiye ekonomisinin büyüme performansına dikkat çekti. Konuşmasında Türkiye'nin küresel sıralamada 21. sıradan 16. sıraya yükseldiğini, sanayi kapasitesinin ise Covid öncesi 100 birimden 130 birime çıktığını aktardı. Avrupa'daki bazı büyük ekonomilerin 2019 seviyelerine göre 2025 itibarıyla 95-98 birim civarında kalmaya çalıştığını ifade etti.

İhracat, destekler ve hedef rakamlar:

Bakan Bolat, ihracatın sadece bir kelime olmadığını, bunun yatırım, üretim ve istihdamla doğrudan ilişkili olduğunu söyleyerek "Onun için her ne suretle olursa olsun kırmızı çizgimiz ihracat" ifadesini kullandı. Bu kapsamda hükümetin ihracata verdiği desteği vurgulayan Bolat, toplam bütçenin %60'ının ihracat destekleri olarak paylaşıldığını, Merkez Bankası'nın ihracat reskont kredilerinin maliyetinin %23.95 olduğunu ve günlük limitin 5 milyar liraye çıkarıldığını kaydetti. Göreve geldiklerinde günlük limitin 300 milyon lira olduğunu da hatırlattı.

Bolat ayrıca bu yıl için 410 milyar dolar mal ve hizmet ihracatı hedeflediklerini, nisandan itibaren aylık bazda rekorlar kırıldığını ve yıl sonuna kadar 282 milyar dolar hedefinin birkaç milyar dolar aşılacağını öngördüklerini dile getirdi.

Sivil toplumun değerlendirmeleri ve sektör talepleri:

Programda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Ticaret Bakanı ile Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda sanayi, ticaret ve esnafın ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise KOBİ'lere yönelik kredi kısıtlarının kaldırılması, finansmana erişimin kolaylaştırılması ve emek yoğun sektörlere ilave destek gerektiğini vurguladı. Hisarcıklıoğlu ayrıca dış kaynaklı haksız rekabete karşı bir "sanayi koruma stratejisi" hazırlanması talebini yineledi.

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise Kayseri'de mobilyadan elektrikli ev aletlerine, kablodan tekstile, metalden makineye, savunma sanayiinden havacılığa kadar geniş bir üretim yelpazesi bulunduğunu; 190'dan fazla ülkeye yaklaşık 4 milyar dolar seviyesinde ihracat yapıldığını ve binlerce kişiye istihdam sağlandığını aktardı.

Konuşmaların ardından sanayicilere bakanlık ve protokol üyeleri tarafından ödüller verildi. Program, yerel üretimin güçlendirilmesi ve ihracat odaklı büyüme stratejisinin Kayseri özelinde sürdürüleceğinin mesajını pekiştirdi.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT, ‘60. YIL SANAYİ GECESİ’ PROGRAMINDA YAPTIĞI KONUŞMADA, "YATIRIM, ÜRETİM, İSTİHDAM, İHRAÇ ONUN İÇİN HER NE SURETLE OLURSA OLSUN KIRMIZI ÇİZGİMİZ İHRACAT DİYORUZ. KOVİD'DEN HEMEN ÖNCE TÜRK SANAYİ 100 BİRİMKEN ŞU ANDA TÜRK SANAYİ 130 BİRİME ULAŞTI" DEDİ.