Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0028 +0,05%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1489 +0,08%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

İhsan Beşer Ankara'daki Çin resepsiyonunda diplomasi temasları gerçekleştirdi

İhsan Beşer, Çin’in 77’nci kuruluş yıldönümü ve Türkiye-Çin diplomatik ilişkilerinin 55’inci yılı resepsiyonuna Ankara'da katıldı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 13:39

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Emre Koç

İhsan Beşer Ankara'daki Çin resepsiyonunda diplomasi temasları gerçekleştirdi

İhsan Beşer Ankara'daki Çin resepsiyonunda diplomasi temasları gerçekleştirdi

Türkiye Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Genel Başkanı İhsan Beşer, Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 77’nci yıl dönümü ile Türkiye-Çin diplomatik ilişkilerinin 55’inci yılı dolayısıyla Ankara’da düzenlenen resepsiyona katıldı. Etkinlik, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği tarafından gerçekleştirildi ve iki ülke ilişkilerine dair temasların sürdüğü bir dönemde yapıldı.

Program ve katılımcılar:

Resepsiyona çok sayıda davetli katıldı. Aralarında Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu ile farklı ülkelerin büyükelçileri, diplomatlar, bürokratlar ve akademisyenler yer aldı. Organizasyon, hem resmi temsilcilerin hem de sivil toplum aktörlerinin bir araya geldiği bir ortam sundu.

Görüşmeler ve temasların odağı:

Program çerçevesinde Beşer, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin ile bir araya geldi. Ayrıca Çin Büyükelçiliği Elçi ve Ticaret Müsteşarı Li Bin ve Elçi Müsteşarı Zheng Zhou ile de görüşmeler gerçekleştirildi. Resepsiyon, iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik temasların farklı alanlarda sürdürüldüğü bir döneme denk geldiği için taraflar arasında yüz yüze iletişim fırsatları sağladı.

Etkinlik, Çin’in kuruluş yıldönümü ve ikili diplomatik ilişkinin yıldönümünü anarken aynı zamanda kurumlar ve siyasiler arasında doğrudan temas kanallarının korunmasının önemine dikkat çekti.

TÜRKİYE ÇİN İŞ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME DERNEĞİ GENEL BAŞKANI İHSAN BEŞER, ÇİN HALK...

TÜRKİYE ÇİN İŞ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME DERNEĞİ GENEL BAŞKANI İHSAN BEŞER, ÇİN HALK CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞUNUN 77’NCİ YIL DÖNÜMÜ İLE TÜRKİYE-ÇİN DİPLOMATİK İLİŞKİLERİNİN 55’İNCİ YILI DOLAYISIYLA ANKARA’DA DÜZENLENEN RESEPSİYONA KATILDI

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Trump medyaya kısıtlama sinyali verirken Çin'e karşı casusluğu kabul etti
images

Bodrum'da yolda yatan iki köpeğin üzerinden geçen araç kamerada
images

Bodrum'da görüntülere yansıyan olay: yolda yatan iki köpeğin üzerinden geçen ara...
images

Gazze duvarına çizilen Macklemore portresi dayanışma mesajı oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kısa kovalamacada yakalandı

Mudanya'da boş minibüs olası faciayı önledi: 18 yaşındaki aday sürücü ağır yaralandı

Adana'da ikinci saldırı iddiası: iş yerine molotofkokteyli atıldı

Trump medyaya kısıtlama sinyali verirken Çin'e karşı casusluğu kabul etti

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi

Keçiören'de pazar kavgası sonrası iki ayrı örgüte operasyon: 8 tutuklama

Konya Beyşehir'de yol dışı devrilme: biçerdöver operatörü hastaneye kaldırıldı

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sinop'ta emniyet müdürlüğü önünde araç motoru tutuştu, polis yangını söndürdü