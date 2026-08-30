İhsangazi'de köprüden çaya düşen otomobilde 4 kişi yaralandı

Kaza yeri ve olayın oluşu:

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesi Araç-İhsangazi karayolu Kuşçular Mahallesi Kırcan mevkisinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil köprüden çaya düştü. Araç sürücüsü S.S. idaresindeki aracın plakası 06 BD 1565 olarak kaydedildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan üç kişi olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Ekip müdahalesi ve soruşturma:

Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çaydaki araçtan çıkarılan yaralılara sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı ve polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

KASTAMONU’NUN İHSANGAZİ İLÇESİNDE OTOMOBİLİN KÖPRÜDEN ÇAYA UÇMASI NETİCESİNDE 4 KİŞİ YARALANDI.