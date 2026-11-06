Dolar 50,1510 +0,05%
Euro 55,9113 -0,47%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.585,17 -0,71%
EUR/USD 1,1147 -0,64%
Brent Petrol 98,06 -0,23%
--°

İhsangazi'de sonbahar ile kışın aynı karede buluşması

İhsangazi'de dün geceki kısa kar yağışı yüksek rakımlı ormanları beyaza bürüdü; sonbaharın renkleriyle oluşan görüntüler havadan kaydedildi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 17:02

GÜNCELLEME: 06 Kasım 2026 - 17:05

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

İhsangazi'de sonbahar ile kışın aynı karede buluşması

İhsangazi'de karın dokunuşu

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde dün gece saatlerinde etkili olan kısa süreli kar yağışı, yüksek rakımlı bölgelerde ağaçları beyaza bürüdü. Kısa süreli oluşuna rağmen kar, ormanlık alanda izleyenleri etkileyen görüntüler ortaya çıkardı.

sonbaharın renkleriyle bir arada:

Sonbahar mevsiminde ağaçların oluşturduğu renk cümbüşü, beyaz kar tabakasıyla birleşerek alışılmadık bir panorama yarattı. Bölgedeki bu geçiş, kış ve sonbaharın bir arada yaşandığı nadir karelerden biri olarak göze çarptı.

havadan görüntülenen mevki:

İhsangazi ilçesine bağlı Arazya köyü mevkiindeki ormanlık alan, oluşan manzara ile havadan görüntülendi. Beyaza bürünen ağaçlar ve geniş orman dokusu, izleyenlere mest eden bir doğa tablosu sundu.

KASTAMONU&#039;NUN İHSANGAZİ İLÇESİNDE YÜKSEK RAKIMLI BÖLGELERDE YAĞAN KAR AĞAÇLAR ÜZERİNDE OLUŞTURDUĞU...

KASTAMONU'NUN İHSANGAZİ İLÇESİNDE YÜKSEK RAKIMLI BÖLGELERDE YAĞAN KAR AĞAÇLAR ÜZERİNDE OLUŞTURDUĞU MANZARAYLA MEST ETTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erzurum'da akşam bastıran kar cadde ve sokakları kısa sürede beyaza boyadı
images

Bolu'da kar uyarısı: örtü 5–20 santimetreye ulaşabilir
images

Erzurum'da akşam karı kent merkezinde günlük yaşamı etkiledi
images

Sarıkamış'ta kış erken geldi: kasımda ilçe beyaza büründü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Avrupa'nın güvenlik hattı: AB arabulucu değil, Ukrayna'nın yanında

Solhan'da jandarmadan öğrencilere trafik bilinci eğitimi

Kahire’de trabzon’u anlatan buluşma: turizm, ticaret ve kültür ön planda

Bayraktepe köprüsünde kaza: motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesi var

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi