İhsangazi'de yoldaşlık anı: aç kalan yavru tilki tavukla beslendi

İhsangazi'de aç kalan yavru tilkinin yoldaşlık anı

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yiyecek arayan bir yavru tilki, yoldan geçen bir aile tarafından fark edildi. Hayvanın aç olduğu gözlemlenince vatandaşlar hayvanı besleme kararı aldı.

Olayın yaşandığı anlar:

Yavru tilkiyi gören aile, yanlarında bulunan tavuk eti ile tilkiyi besledi. Beslenme anları sakin bir şekilde gerçekleşti; vatandaşlar tilkinin önce yaklaştığını, ardından eti yediğini ifade etti.

Görüntüler ve tilkinin dönüşü:

Beslenme sırasında yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Kısa süren karşılaşmanın ardından tilki, geldiği ormanlık alana doğru ilerleyerek gözden kayboldu.

Olay, bölgedeki kısa süreli insani müdahale anlarını ve yabani bir hayvanın geçici ihtiyaç anını belgeleyen fotoğraf ve videolar arasında yer aldı. Kaydedilen görüntüler, karşılaşmanın doğal akışını yansıtıyor.

KASTAMONU’NUN İHSANGAZİ İLÇESİNDE AÇ KALAN TİLKİYİ VATANDAŞLAR TAVUKLA BESLEDİ.