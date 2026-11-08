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İhsangazi'de yoldaşlık anı: aç kalan yavru tilki tavukla beslendi

İhsangazi'de yiyecek ararken görülen aç yavru tilki, bir aile tarafından yanlarındaki tavuk etiyle beslenip ormanlık alana döndü; anlar cep telefonuyla kaydedildi.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 18:53

GÜNCELLEME: 08 Kasım 2026 - 18:55

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

İhsangazi'de yoldaşlık anı: aç kalan yavru tilki tavukla beslendi

İhsangazi'de aç kalan yavru tilkinin yoldaşlık anı

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yiyecek arayan bir yavru tilki, yoldan geçen bir aile tarafından fark edildi. Hayvanın aç olduğu gözlemlenince vatandaşlar hayvanı besleme kararı aldı.

Olayın yaşandığı anlar:

Yavru tilkiyi gören aile, yanlarında bulunan tavuk eti ile tilkiyi besledi. Beslenme anları sakin bir şekilde gerçekleşti; vatandaşlar tilkinin önce yaklaştığını, ardından eti yediğini ifade etti.

Görüntüler ve tilkinin dönüşü:

Beslenme sırasında yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Kısa süren karşılaşmanın ardından tilki, geldiği ormanlık alana doğru ilerleyerek gözden kayboldu.

Olay, bölgedeki kısa süreli insani müdahale anlarını ve yabani bir hayvanın geçici ihtiyaç anını belgeleyen fotoğraf ve videolar arasında yer aldı. Kaydedilen görüntüler, karşılaşmanın doğal akışını yansıtıyor.

KASTAMONU’NUN İHSANGAZİ İLÇESİNDE AÇ KALAN TİLKİYİ VATANDAŞLAR TAVUKLA BESLEDİ.

KASTAMONU’NUN İHSANGAZİ İLÇESİNDE AÇ KALAN TİLKİYİ VATANDAŞLAR TAVUKLA BESLEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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