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İhsaniye saldırılarının zanlısı Eskişehir'de yakalandı ve tutuklandı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin öldürüldüğü, 1 kişinin ağır yaralandığı saldırıların zanlısı Eskişehir'de yakalanıp tutuklandı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 16:36

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İhsaniye saldırılarının zanlısı Eskişehir'de yakalandı ve tutuklandı

olay ve kaçış:

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır, Ayazini ve Kıyır köylerinde peş peşe düzenlenen silahlı saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olayların faili olarak belirlenen Arif Sefa Ö. (28) olduğu tespit edildi.

Görgü ve kolluk ifadelerine göre zanlı, saldırıların ardından gasp ettiği araçlarla bölgeden ayrılarak Eskişehir'e doğru kaçtı. Kaçış güzergâhı ve kullanılan araçlar emniyet ve jandarma ekiplerince takibe alındı.

yakalanma, sorgu ve tutuklama:

Zanlı, jandarma ve polis ekiplerinin ortak operasyonuyla Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusu tamamlandıktan sonra zanlıya çelik yelek giydirilip, jandarma komando timlerinin geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye getirildi.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma ve adli süreç devam ediyor.

AFYONKARAHİSAR&#039;IN İHSANİYE İLÇESİNDE 8 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP 1 KİŞİYİ YARALADIKTAN SONRA ESKİŞEHİR&#039;E...

AFYONKARAHİSAR'IN İHSANİYE İLÇESİNDE 8 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP 1 KİŞİYİ YARALADIKTAN SONRA ESKİŞEHİR'E KAÇAN CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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