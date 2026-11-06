Dolar 50,1510 +0,05%
Euro 55,9113 -0,47%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.585,17 -0,71%
EUR/USD 1,1147 -0,64%
Brent Petrol 98,06 -0,23%
--°

İhsaniye saldırısında üç Kırşehirli esnaf hayatını kaybetti

İhsaniye'deki silahlı saldırıda 8 kişi öldü; ölenler arasında 3 Kırşehirli esnaf bulunuyor, iki kişi kardeşti ve cenazeler Kırşehir'e gönderilecek.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 11:13

GÜNCELLEME: 06 Kasım 2026 - 11:15

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

İhsaniye saldırısında üç Kırşehirli esnaf hayatını kaybetti

Olayın detayları:

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin ağır yaralandığı bildirildi. Olay, ilçede geniş çaplı üzüntü ve korku yarattı.

Soruşturmanın ilk bulguları:

İddialara göre saldırıyı gerçekleştiren kişinin Arif Sefa Özdemir olduğu belirtiliyor. Olayın, biçerdöver alımına ilişkin bir anlaşmazlıktan kaynaklandığı öne sürüldü. İddialara göre Özdemir, ilk olarak Ahmet Uzel, Bekir Toprak ve Noman Toprak isimli kişileri öldürdü; ardından araçları gasp etmek istediği 5 kişiye pompalı tüfekle ateş açarak onların da hayatını kaybetmesine neden oldu.

Kırşehir'de cenaze töreni:

Ölenler arasında bulunan üç kişinin Kırşehirli olduğu ve bunların isimlerinin Ahmet Uzel, Bekir Toprak ile Noman Toprak olduğu kaydedildi. Bu üç kişinin cenazeleri, cuma namazının ardından memleketleri Kırşehir'e gönderilecek ve burada defnedilecek. Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışıldığını bildirdi.

AHMET UZEL HAYATINI KAYBETTİ.

AHMET UZEL HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bayraktepe köprüsünde kaza: motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesi var
images

Ambalajı değiştirilen tarihi geçmiş kanser ilaçları soruşturmasında 21 kişi tutu...
images

Diyarbakır Bağlar'da araç çarpışması: üç kişi yaralandı
images

Siirt'te yoğun sis ve karanlıkta yola çıkan koyun sürüsü kazaya yol açtı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Avrupa'nın güvenlik hattı: AB arabulucu değil, Ukrayna'nın yanında

Solhan'da jandarmadan öğrencilere trafik bilinci eğitimi

Kahire’de trabzon’u anlatan buluşma: turizm, ticaret ve kültür ön planda

Bayraktepe köprüsünde kaza: motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesi var

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi