İhsaniye'de 8 kişinin öldüğü saldırı: saldırganın yaşamı ve soruşturmanın ayrıntıları

Olayın ayrıntıları

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan silahlı saldırıda, Arif Sefa Ö. (28) önce kent merkezindeki Orhangazi Mahallesi’nde evinden çıkarak aracına binmeye çalışan S.P. adlı kişiye pompalı tüfekle ateş açtı. Ardından araçla ilçeye bağlı köylere giden saldırgan, yol üzerinde bulunan araçlarda seyir halinde olan kişilere ateş ederek 8 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı.

Olayda hayatını kaybedenler arasında Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50), Noman Toprak (56), Seydi Ahmet Aydoğmuş (73), Satı Aydoğmuş (68), İsmail Şen (61), Hilal Mete (31) ve Ayşe Sena Demir (46) bulunuyor. İlk hedef olan S.P.nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Saldırganın profili:

Saldırıyı gerçekleştiren Arif Sefa Ö.nün İhsaniye ilçesine bağlı Bozüyük köyünde yaşadığı, yaklaşık 2 yıl önce eşinden boşandığı ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Köyde çiftçilik yaptığı ve geçimini bu yolla sağladığı belirtiliyor. Saldırının neden gerçekleştirildiğine dair henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Soruşturma ve adli işlemler:

Hayatını kaybeden 8 kişinin cenazeleri otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 Cumhuriyet savcısı tarafından yürütüldüğü bildirildi. Cenazelerin otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edileceği kaydedildi.

Yakalanan şüpheli Arif Sefa Ö.nün gece geç saatlerde Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına getirileceği öğrenildi. Olayda yaşamını yitirenlerin yakınları, Adli Tıp Kurumu önünde otopsi çalışmalarının tamamlanmasını bekliyor.

Soruşturmada ilerleyen saatlerde adli süreç ve güvenlik birimlerinin açıklamaları bekleniyor; şu an için saldırının motivasyonuna ilişkin resmi bir tespit açıklanmadı.

AFYONKARAHİSAR'IN İHSANİYE İLÇESİNDE 8 KİŞİYİ ÖLDÜREN VE 1 KİŞİYİ YARALAYAN SALDIRGANIN YAKLAŞIK 2 YIL ÖNCE EŞİNDEN BOŞANDIĞI VE ÇİFTÇİLİKLE UĞRAŞTIĞI ÖĞRENİLDİ. SALDIRGANIN KATLİAMI NEDEN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ İSE HENÜZ NETLİK KAZANMADI.