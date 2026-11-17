Program ve açılış konuşması

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde düzenlenen "Ailenin Önemi ve Değeri" başlıklı panel, İhsaniye İlçe Müftülüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Program, İlçe Müftüsü Halil Kara tarafından yapılan açılış konuşmasıyla başladı ve panelin amaçlarına dair kısa bir çerçeve çizildi.

Panel düzeni ve katılımcılar

Panelin moderatörlüğünü İl Müftüsü Dr. Ali Hayri Çelik üstlendi. Konuşmacılar arasında İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saffet Köse ile Mehir Vakfı Başkanı Mustafa Özdemir yer aldı. Katılımcıların katkıları, ailenin toplumsal dayanışma, eğitim ve manevi değerler bağlamındaki önemi üzerine odaklandı.

Kapanış ve etkinlik notları

Program, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Din Musikisi Öğretim Görevlisi Mehmet Emin Ayaz tarafından seslendirilen ilahi konseriyle sona erdi. Panel, yerel düzeyde aileyi merkeze alan yaklaşımların paylaşılmasına ve toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sundu.

AFYONKARAHİSAR’IN İHSANİYE İLÇESİNDE "AİLENİN ÖNEMİ VE DEĞERİ" KONULU PANEL GERÇEKLEŞTİRİLDİ.