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İhsaniye'de saldırıda üç araçtaki kişilerin bağlantısı olmadığı belirlendi

İhsaniye'deki silahlı saldırıda üç araçta ölenlerin birbirleriyle bağlantısı olmadığı, 2 öğretmenin aynı okulda görev yaptığı tespit edildi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 21:24

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İhsaniye'de saldırıda üç araçtaki kişilerin bağlantısı olmadığı belirlendi

İhsaniye'de yeni bulgular

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde gerçekleşen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor. Yapılan incelemelerde, olayın seyrine dair önemli tespitler kayda geçti; saldırıda hedef alınan üç araçta yaşamını yitirenler arasında bir bağ bulunmadığı belirlendi.

Saldırının niteliği ve hedef seçimi:

Güvenlik güçlerinin ilk değerlendirmesine göre, zanlının karayolu üzerinde seyreden araçları rastgele durdurduğu ve içindekilere ateş açtığı tespit edildi. Olay yerinde yapılan balistik ve olay yeri incelemeleri, kurşunların araçları hedef alacak şekilde yönlendirildiğini göstermekte; ancak araçlarda bulunan kişiler arasında önceden kurulmuş bir ilişki olmadığı saptandı. Bu bulgu, saldırının yerel bağlamda hedef seçimi açısından rastgele veya fırsatçı olduğunu düşündürüyor.

Kaybedilenler ve yürütülen operasyon:

Hayatını kaybedenler arasında bulunan 2 öğretmenin İhsaniye Yukarıtandır Ortaokulu'nda görevli olduğu açıklandı. Emniyet ve jandarma ekipleri, firari saldırganın kimliğini tespit edip yakalamak amacıyla geniş çaplı operasyonlar yürütüyor; bölgede güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Olay yerindeki araçlar, incelemeler tamamlandıktan sonra çekiciyle bölgeden kaldırıldı ve delil çalışmaları devam ediyor.

Soruşturma ilerledikçe elde edilen bulguların detaylandırılması bekleniyor; yetkililer, halkın güvenliği için alınan tedbirlerin süreceğini belirtti.

AFYONKARAHİSAR&#039;IN İHSANİYE İLÇESİNDE 8 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, 1 KİŞİNİN YARALANDIĞI...

AFYONKARAHİSAR'IN İHSANİYE İLÇESİNDE 8 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, 1 KİŞİNİN YARALANDIĞI SALDIRIYA İLİŞKİN YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI. ÜÇ ARAÇ İÇİNDE HAYATINI KAYBEDENLER ARASINDA HERHANGİ BİR BAĞLANTI OLMADIĞI, HAYATLARINI KAYBEDEN 2 ÖĞRETMENİN İSE AYNI OKULDA GÖREVE YAPTIĞI BELİRLENDİ. (ARŞİV)

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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