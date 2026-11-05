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İhsaniye'de üç araçta sekiz kişinin ölümü: iki kadın öğretmen de aralarında

Afyonkarahisar İhsaniye'de üç ayrı araçta pompalı tüfekle öldürülmüş sekiz kişi bulundu; hayatını kaybedenler arasında iki kadın öğretmen var.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 20:04

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İhsaniye'de üç araçta sekiz kişinin ölümü: iki kadın öğretmen de aralarında

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde çok sayıda ölü bulundu

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini ve Kıyır kırsal mahallelerinde, üç farklı otomobilde toplam sekiz kişinin cansız bedeni bulundu. İlk bulgular, ölümlerin pompalı tüfekle vurulma sonucu gerçekleştiğini gösteriyor.

Olay yeri incelemesi ve adli işlemler:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri ile cumhuriyet savcısının ilk tespitlerine göre hayatını kaybedenler arasında iki kadın öğretmen bulunuyor. Cenazeler, kimlik tespit çalışmalarının ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Soruşturma kapsamında olay yerinde detaylı balistik ve delil incelemeleri yapılıyor. Adli süreçte kimlik tespiti ve otopsi raporları, ölüm nedeninin netleşmesi ve dosyanın ilerlemesi açısından belirleyici olacak.

Firari şüpheli ve yürütülen aramalar:

Olayın ardından, kırmızı renkli bir hafif ticari aracın gasp edilerek kaçıldığı belirlendi. Firari şüpheliyi yakalamak için jandarma tarafından geniş çaplı bir çalışma başlatıldı ve bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı.

Soruşturma sürerken yetkililer, delillerin korunması ve olayla bağlantılı şahısların tespiti için vatandaşlardan bilgi çağrısında bulundu. Olayın failleri, soruşturma sonuçlandıkça resmî açıklamalarla kamuoyuna bildirilecek.

AFYONKARAHİSAR&#039;IN İHSANİYE İLÇESİNDE 3 FARKLI OTOMOBİLDE 8 KİŞİNİN ÖLÜ BULUNMASIYLA İLGİLİ...

AFYONKARAHİSAR'IN İHSANİYE İLÇESİNDE 3 FARKLI OTOMOBİLDE 8 KİŞİNİN ÖLÜ BULUNMASIYLA İLGİLİ YÜRÜTÜLEN İNCELEME VE SORUŞTURMADA, HAYATINI KAYBEDENLERDEN 2'SİNİN KADIN ÖĞRETMEN OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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