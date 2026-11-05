İhsaniye'deki saldırıyla bağlantılı zanlı Eskişehir Taşlık civarında aracını terk etti

Olayın ayrıntıları:

Olay, Afyonkarahisarın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini ve Kıyır mahallelerinde meydana geldi. Yetkililer, Afyonkarahisar'da üç farklı araçta yapılan incelemede toplam 8 kişinin pompalı tüfekle vurularak yaşamını yitirdiğinin tespit edildiğini açıkladı. İlk bulgular, zanlının olay yerinden kırmızı renkli hafif ticari bir aracı gasp ederek ayrıldığı yönünde.

Firari şüphelinin izleri:

Güvenlik güçlerinin yürüttüğü takip çalışmaları sonucu zanlının izlerinin Eskişehir il sınırları içindeki Seyitgazi ilçesine bağlı Taşlık mahallesi yakınlarına ulaştığı belirlendi. Bölgeye yaklaşan zanlının aracını burada bıraktığı ve kırsal alana doğru kaçtığı bildirildi.

Arama-tarama çalışmaları:

Polis ve jandarma ekipleri, dron destekli geniş çaplı bir operasyon başlattı. Arama-tarama çalışmalarında termal kameralar kullanılarak metruk yapılar, tarım arazileri ve ormanlık alanlar tek tek kontrol ediliyor. Ekiplerin amacı, silahlı şüpheliyi yakalamak olup operasyonun sürdüğü yetkililerce aktarıldı.

Çevredeki güvenlik önlemleri artırılırken, soruşturmanın ayrıntılarına ilişkin yetkililer tarafından yapılacak açıklamalar bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR’IN İHSANİYE İLÇESİNDE 7 KİŞİNİN POMPALI TÜFEKLE VURULARAK ÖLDÜRÜLMESİ OLAYININ FİRARİ ŞÜPHELİSİ, ESKİŞEHİR'İN KIRSAL TAŞLIK MAHALLESİ VE ÇEVRESİNDE POLİS İLE JANDARMA EKİPLERİNCE DRON DESTEKLİ OPERASYONLA ARANIYOR.