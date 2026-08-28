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İhtiyaç haritası kapı kapı: Denizli'de sosyal yardım sistemi yenileniyor

Denizli Büyükşehir ekipleri kapı kapı ve muhtar görüşmeleriyle mahallelerin sosyo-ekonomik haritasını çıkarıyor; tespit edilen ihtiyaçlar ilgili birimlere iletiliyor.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 12:50

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

İhtiyaç haritası kapı kapı: Denizli'de sosyal yardım sistemi yenileniyor

Çalışmanın yöntemi:

Denizli Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşları doğrudan tespit etmek amacıyla kent genelinde saha çalışması başlattı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı sosyal hizmet uzmanı ve sosyologlardan oluşan ekipler, merkezde öncelikli olarak dezavantajlı mahallelerde muhtarlarla görüşmeler gerçekleştiriyor. Merkeze bağlı kırsal mahallelerde ise ekipler kapı kapı dolaşarak hane ziyaretleri yapıyor ve doğrudan bilgi topluyor.

Toplanan verilerin kullanımı:

Yürütülen çalışmayla mahallelerin sosyo-ekonomik profili ayrıntılı biçimde çıkarılıyor ve sosyal yardım kayıtları yerinde doğrulanıyor. Ekipler, hem muhtarlarla hem de vatandaşlarla yapılan görüşmelerde mahallelerin eksik yönlerini saptıyor; bu tespitler ilgili daire başkanlıklarına iletilerek çözüm sürecine dahil ediliyor.

Bu kapsamlı saha taraması, sosyal yardımların gerçekten ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırılmasını hedefliyor ve kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlamayı amaçlıyor.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu çalışmanın önemine şu sözlerle dikkat çekti: Sosyal yardımlarımızı en şeffaf ve adil şekilde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizle buluştururken, şehrimizin eksiklerini de doğrudan birinci ağızdan tespit ederek çözüme kavuşturuyoruz. Bu güçlü dayanışma ağıyla şehrimizi omuz omuza, çok daha adil ve huzurlu bir geleceğe taşıyacağız

Belediye yetkilileri, sahadan gelen veriler doğrultusunda yardım programlarını revize etmeyi ve kaynak dağılımını önceliklere göre düzenlemeyi planlıyor. Çalışmanın tamamlanmasının ardından elde edilen verilerle daha hedefe yönelik sosyal politika uygulamalarına geçilmesi hedefleniyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARI DOĞRUDAN TESPİT ETMEK AMACIYLA KAPI...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARI DOĞRUDAN TESPİT ETMEK AMACIYLA KAPI KAPI DOLAŞARAK MAHALLELERİN SOSYO-EKONOMİK HARİTASINI ÇIKARIYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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